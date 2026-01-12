О мероприятии

Член Санкт-Петербургского микологического общества Дмитрий Томчин расскажет о видовом разнообразии грибов, встречающихся в Ленобласти. Лектор уделит особое внимание весенним видам — как характерным для нашего региона, так и краснокнижным. Обсудит вопросы, связанные с историей изучения и с определением съедобности грибов.

А еще презентует недавно вышедший справочник «Грибы северо-запада России», в основу которого легли краткие описания (в том числе о роли тех или иных грибов в экосистемах и даже о токсинах) и фотографии 555 видов, встречающихся в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация