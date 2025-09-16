  • Добавить в закладки
Лекция
Осторожно! Заяц в городе!

Слушатели узнают, что известно о биологии зайца, кроме рассказов натуралистов и детских сказок.

Московский зоопарк
25 сентября, 19:30
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Б. Грузинская, дом 1, стр. 1.

О мероприятии

Каждый человек — и большой, и малый — знает значение слова «заяц». Но не каждый человек справится даже с простейшим рассказом о внешности, поведении и привычках этого «самого традиционного зверя». Что же говорить о том, что многие люди и не подозревают о соседстве с этими животными. Поэтому встреча с одиноким зайчонком или раненым зайцем, тем более вблизи города — вызывает удивление и растерянность: «А что же делать дальше?»

Популяция зайца в России сократилась на 61% за последние 25 лет. Снижение численности наблюдается во всех регионах России, в некоторых он даже внесен в региональные Красные книги. Параллельно с этим, диких животных все чаще встречают в пригородных зонах и в черте города. Но что происходит: виной ли этому человеческое изменение природной среды или же какие-то другие факторы? Что, в целом, известно о биологии зайца, кроме рассказов натуралистов и детских сказок? Ведь большая часть исследований датируется прошлым веком…

Лауреат премии Правительства Москвы по охране окружающей среды Кристина Григорьева расскажет, кто вообще такой, этот самый привычный с детства и самый неизученный зверь — заяц, как люди могут помочь диким животным в городе, а как точно помогать не следует, и что такое центры реабилитации диких животных?

Расписание
25
Четверг
Сентябрь 2025
ул. Б. Грузинская, дом 1, стр. 1. Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Адрес

ул. Б. Грузинская, дом 1, стр. 1.

16 сентября, 11:46
Александр Речкин
2
# биология
# животные
# природа
