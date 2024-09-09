Слушатели узнают, какие есть способы, чтобы достойно справляться со стрессом, и от чего зависит стрессоустойчивость.

О мероприятии

Какими могут быть человеческие реакции на стресс? В чем мы разные, а в чем одинаковые перед лицом стресса? Когда он враг, а когда друг нашему организму? Что полезнее – часто испытывать волнение или жить в покое и созерцании? Можно ли выгореть или это популярный миф? Помогает или вредит медитация?

Встреча психолога и физиолога раскроет ответы на частые вопросы, связанные со стрессом. Кандидаты психологических наук Ольга Сварник и Константин Бочавер расскажет о том, почему и когда стресс был назван общим адаптационным синдромом. Обсудят различия острого и хронического стресса. Слушатели узнают, какие есть способы, чтобы достойно справляться со стрессом, и от чего зависит стрессоустойчивость.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация