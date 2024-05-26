О мероприятии

Первые цивилизации Междуречья стали уникальными примерами новой для человека организации общества. Рост экономики и концентрация средств в руках правителей и жречества привела к появлению совершенно удивительных форм архитектуры и искусства. Третье и начало 2-го тысячелетий до н.э. стали временем пробы сил культур, вступивших на новый этап развития. Ярким явлением стало появление гигантских ступенчатых храмов – зиккуратов, строительство которых было связано с дефицитом камня и дерева в долине. Редкий камень шел на изготовление статуэток рельефов и сосудов. Ювелирное дело демонстрирует потрясающие украшения из золота и полудрагоценных камней. В гробницах первых династий Ура найдены десятки тел людей умерщевленных вместе с царями и членами их семейств, и на их остовах сохранилось множеству уникальных предметов. Стены дворцов государства Мари покрывают полихромные росписи, которые стали родоначальниками мировой фресковой живописи. Эти и другие тайны древних цивилизаций рассмотрит историк Александр Михайлович Бутягин на фоне первого взлета человеческого искусства, путешествуя по памятникам Междуречья, Элама и других областей плодородного полумесяца, и везде объединяющим началом этих культур станет клинопись – письменность, разработанная для того, чтобы писать на глине.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:45 Купить