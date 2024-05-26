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Лекция
16+
Искусство междуречья: Шумеры, Аккад, Ур, Древний Вавилон

Слушатели узнаю про искусство народов плодородного полумесяца,.

Центр «Архэ»
30 мая, 19:45 Идет 2 ч
500 Стоимость
Санкт-Петербург набережная реки Фонтанки, д.15

О мероприятии

Первые цивилизации Междуречья стали уникальными примерами новой для человека организации общества. Рост экономики и концентрация средств в руках правителей и жречества привела к появлению совершенно удивительных форм архитектуры и искусства. Третье и начало 2-го тысячелетий до н.э. стали временем пробы сил культур, вступивших на новый этап развития. Ярким явлением стало появление гигантских ступенчатых храмов – зиккуратов, строительство которых было связано с дефицитом камня и дерева в долине. Редкий камень шел на изготовление статуэток рельефов и сосудов. Ювелирное дело демонстрирует потрясающие украшения из золота и полудрагоценных камней. В гробницах первых династий Ура найдены десятки тел людей умерщевленных вместе с царями и членами их семейств, и на их остовах сохранилось множеству уникальных предметов. Стены дворцов государства Мари покрывают полихромные росписи, которые стали родоначальниками мировой фресковой живописи. Эти и другие тайны древних цивилизаций рассмотрит историк Александр Михайлович Бутягин на фоне первого взлета человеческого искусства, путешествуя по памятникам Междуречья, Элама и других областей плодородного полумесяца, и везде объединяющим началом этих культур станет клинопись – письменность, разработанная для того, чтобы писать на глине. 

Расписание
30
Четверг
Май 2024
набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург
19:45
Купить
Адрес

набережная реки Фонтанки, д.15

8 минут назад
Александр Речкин
1
# Древний мир
# Искусство
# история
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# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
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Редакция Naked Science

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)

Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для Naked Science.

Sci-Fi
# Kepler-22B
# sci-fi
# короткометражки
# научно-фантастические короткометражки
# сериалы
Эксклюзив
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