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Слушатели узнаю про искусство народов плодородного полумесяца,.
О мероприятии
Первые цивилизации Междуречья стали уникальными примерами новой для человека организации общества. Рост экономики и концентрация средств в руках правителей и жречества привела к появлению совершенно удивительных форм архитектуры и искусства. Третье и начало 2-го тысячелетий до н.э. стали временем пробы сил культур, вступивших на новый этап развития. Ярким явлением стало появление гигантских ступенчатых храмов – зиккуратов, строительство которых было связано с дефицитом камня и дерева в долине. Редкий камень шел на изготовление статуэток рельефов и сосудов. Ювелирное дело демонстрирует потрясающие украшения из золота и полудрагоценных камней. В гробницах первых династий Ура найдены десятки тел людей умерщевленных вместе с царями и членами их семейств, и на их остовах сохранилось множеству уникальных предметов. Стены дворцов государства Мари покрывают полихромные росписи, которые стали родоначальниками мировой фресковой живописи. Эти и другие тайны древних цивилизаций рассмотрит историк Александр Михайлович Бутягин на фоне первого взлета человеческого искусства, путешествуя по памятникам Междуречья, Элама и других областей плодородного полумесяца, и везде объединяющим началом этих культур станет клинопись – письменность, разработанная для того, чтобы писать на глине.
набережная реки Фонтанки, д.15
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Обычно жизнь неандертальцев изображают как крайне тяжелую с высоким уровнем стресса, в том числе детского. Международная группа ученых пришла к выводу, что их дети, как и отпрыски наших непосредственных предков, имели одинаковый уровень стресса, но на разных стадиях развития. Это может говорить о разных подходах к уходу за детьми, что, возможно, имело долгосрочные последствия — частично такое обстоятельство вызвало вымирание неандертальцев.
Немецкие биологи изучили, как кофеин воздействует на нервную систему аргентинских муравьев — распространенных в Европе и Америке вредителей. Для этого ученые давали им разные дозы кофеина и засекали, с какой скоростью насекомые будут находить пищу. Результаты могут помочь сделать токсичные приманки эффективнее.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Обычно жизнь неандертальцев изображают как крайне тяжелую с высоким уровнем стресса, в том числе детского. Международная группа ученых пришла к выводу, что их дети, как и отпрыски наших непосредственных предков, имели одинаковый уровень стресса, но на разных стадиях развития. Это может говорить о разных подходах к уходу за детьми, что, возможно, имело долгосрочные последствия — частично такое обстоятельство вызвало вымирание неандертальцев.
Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, который также называют «ледником Судного дня», может растаять раньше, чем считали ученые. Теплые океанские воды воздействуют на него сильнее, чем предполагалось, показали новые спутниковые данные.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для Naked Science.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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