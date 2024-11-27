Слушатели узнают, что происходило в регионе Санкт-Петербурга с точки зрения сейсмики и осадконакопления за последние десять тысяч лет.

О мероприятии

Кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского геологоразведочного музея им. академика Чернышева Михаил Юрьевич Никитин расскажет, что происходило в регионе с точки зрения событий, сейсмики и осадконакопления за последние десять тысяч лет. Обсудит много интересных деталей: от того, из какого камня построен Санкт-Петербург до истории Балтийского моря и рек, которые впадают в него.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация