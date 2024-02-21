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Участники мероприятия познакомиться с продукцией корпорации «Энергия» — ведущего ракетно-космического предприятия нашей страны!
О мероприятии
В Центре имени В.В. Вачнадзе участники мероприятия увидят легендарные ракеты «Восток», «Спутник», «Энергия» и «Н-1», настоящий спускаемый аппарат корабля «Союз ТМ-14», в котором на Землю вернулись космонавты в 1992 году, а также самый мощный двигатель, который оторвал от Земли несколько тысяч тонн.
Среди экспонатов:
- первая ракета советской сборки Р-1;
- космический корабль «Восток», в котором в космос отправился Юрий Гагарин;
- первая советская сверхтяжелая ракета Н-1, которую готовили для полёта на Луну;
- многоразовая транспортная космическая система «Энергия — Буран»;
- перспективный космический корабль «Орёл» и другие.
Королев ул. Ленина, 4А
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