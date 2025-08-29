  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Черная дыра: от рождения до полного исчезновения

Слушатели узнают про ключевые свойства черных дыр.

Medio Modo
29 ноября, 19:00 Идет 2 ч
1300 Стоимость
Санкт-Петербург Измайловский пр., 2

О мероприятии

Что такое черная дыра? Почему она «черная»? Может ли она испаряться? И что скрывается за ее горизонтом событий — сингулярность или что-то иное?

В этой научно-популярной лекции кандидат физико-математических наук Виталий Вертоградов расскажет про самые загадочные объекты Вселенной. Лектор начнем с основ: что такое черная дыра, как она формируется и какие у нее есть ключевые свойства. Затем расскажет о испарении черных дыр, открытом Стивеном Хокингом, и о знаменитом парадоксе потери информации.

Особое внимание будет уделено регулярным черным дырам — гипотетическим объектам, в которых сингулярность отсутствует. Могут ли такие черные дыры существовать? Как они формируются? И главное — можно ли понять, что происходит внутри черной дыры, наблюдая за процессом ее рождения?

Расписание
29
Суббота
Ноябрь 2025
Измайловский пр., 2 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

Измайловский пр., 2

29 августа, 08:17
Александр Речкин
1
# космос
# физика
# черная дыра
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
26 августа, 14:10
Юлия Трепалина

Каждый лишний час видеоигр повысил вероятность низкой мотивации к учебе у мальчиков

Чем больше времени мальчики 7-10 лет проводят за компьютерными играми, тем выше риск, что они потеряют интерес к учебе. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более 1600 детей младшего школьного возраста.

Психология
# видеоигры
# дети
# компьютерные игры
# младшие школьники
# мотивация
# учеба
27 августа, 14:52
Елена Авдеева

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.

Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
27 августа, 15:12
ФизТех

Физики предложили новый способ создания квантового кота Шредингера

Физики из МФТИ и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова (ВНИИА) предложили и теоретически обосновали новый способ создания макроскопических квантовых состояний света, известных как «коты Шредингера». Механизм, основанный на рассеянии лазерного излучения на свободных электронах, открывает путь к созданию таких состояний в условиях, где другие, более известные методы, не работают. Это достижение не только расширяет фундаментальное понимание взаимодействия света и материи, но и предоставляет новый инструмент для развития квантовых технологий.

ФизТех
# квантовая механика
# квантовая суперпозиция
# Кот Шредингера
# свет
# суперпозиция
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
22 августа, 10:48
ПНИПУ

Российские ученые решили главную проблему безопасности водородной авиации

К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.

ПНИПУ
# авиация
# безопасность
# водород
# водородное топливо
27 августа, 14:52
Елена Авдеева

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.

Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
30 июля, 08:08
Редакция Naked Science

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# Левант
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые впервые рассчитали запасы микропластика в лесных почвах

    29 августа, 08:11

  2. Нейробиолог объяснил, почему рост объема мозга человека прекратился 100 000 лет назад

    28 августа, 20:00

  3. В Африке впервые нашли динозавра с шипованными костями

    28 августа, 17:27

  4. Генно-модифицированные жабы помогли по-новому объяснить редкость альбинизма

    28 августа, 17:03
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Robert Yusupov
3 минуты назад
Robert, Не хватило места для всего списка литературы, поэтому делаю дополнительное сообщение: С уважением Роберт Юсупов из Владивостока,

Фундаментально! Тест на знание фундаментальной физики

Robert Yusupov
5 минут назад
Вы пишите: «В природе царят фундаментальные законы и величины, которые буквально описывают реальность. Это и скорость света, и масса электрона, и

Фундаментально! Тест на знание фундаментальной физики

Яна Качуровская
45 минут назад
O, добрый день. Предлагаю ссылку на библейский сайт, где сама читаю Библию в современном переводе.

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Леонид Силантьев
1 час назад
Ole, тише не рвись сосунок.

В Коста-Рике поймали первую в мире «золотую» акулу

Dmitry Kryzhenovskiy
1 час назад
Ага, 6 миллионов лет вымирал, все никак вымереть не мог. Последнего гвоздя не хватало. Простите, но разовое уничтожение тысяч особей называется

Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Артём Игнатченко
2 часа назад
Valery, откуда берутся такие дубины , как ты???йоги могут спокойно? Это тебе йоги рассказали или сам видел ? А чего из не фиксируют ? Сам то как , и 40 минут ,

Фридайвер установил новый мировой рекорд, задержав дыхание почти на полчаса

Тонкое Сна
2 часа назад
Эпическая чушь. Эти "учёные", похоже, никогда не бывали в деревне и не сравнивали 40-летнего деревенского жителя, даже не занимающегося тяжёлым

Умственная работа и стресс состарили мозг и укоротили продолжительность жизни

Антон Кучерук
4 часа назад
Valery, стандартный коментарий. Ваше это "Если бы", даже смешно звучит. Нос красный тебе подарить нужно, носи с гордостью

Фридайвер установил новый мировой рекорд, задержав дыхание почти на полчаса

Rafis Fayzullin
9 часов назад
Интересно какого размера у Юпитера каменное или стальное ядро, или скорее всего жидкое ядро?

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Barkadi
9 часов назад
Да ну на... через Каспий железка. Вы что курили???

Железнодорожная сеть мира

Сергей Механик
9 часов назад
Nikita, а зачем нужны большие губы? В чём тут фишка? 😳

Психологи выяснили, насколько «уколы красоты» повышают привлекательность женщин

tt
9 часов назад
Любовь, вот оно, я же сразу увидел твою суть- одобрение действий власти и уничижение людей недовольных ею. Ты про властный бот) так что иди пастись

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

luiza
9 часов назад
🍉

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Елена Петрова
10 часов назад
То есть, умственный труд ухудшает здоровье, а интеллектуальное хобби - улучшает, как так-то?

Умственная работа и стресс состарили мозг и укоротили продолжительность жизни

Виктория Журавлева
10 часов назад
Artem, согласна с Вами

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Игорь Сакальский
10 часов назад
Сергей, Коммерция второстепенна, но аппетиты людей на первом месте, для сравнения разработка лады искра обошлось в 23 миллиарда рублей, за эти

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Имя Фамилия
10 часов назад
Alexandra, Интересная теория! Спасибо! Пошел изучать "матрицы Равена". Я-то когда-то совсем другой IQ-тест проходил. Там было много математической логики,

Рейтинг стран по уровню интеллекта населения

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно