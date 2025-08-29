О мероприятии

Что такое черная дыра? Почему она «черная»? Может ли она испаряться? И что скрывается за ее горизонтом событий — сингулярность или что-то иное?

В этой научно-популярной лекции кандидат физико-математических наук Виталий Вертоградов расскажет про самые загадочные объекты Вселенной. Лектор начнем с основ: что такое черная дыра, как она формируется и какие у нее есть ключевые свойства. Затем расскажет о испарении черных дыр, открытом Стивеном Хокингом, и о знаменитом парадоксе потери информации.

Особое внимание будет уделено регулярным черным дырам — гипотетическим объектам, в которых сингулярность отсутствует. Могут ли такие черные дыры существовать? Как они формируются? И главное — можно ли понять, что происходит внутри черной дыры, наблюдая за процессом ее рождения?

Расписание Измайловский пр., 2 Санкт-Петербург 19:00 Купить