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Лекция
12+
Камни с неба

Слушатели узнают об истории падения и находок знаменитых метеоритов.

Библиотека № 240 TechnoScience
28 февраля, 19:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Паршина, д. 33

О мероприятии

Двенадцатого февраля 1947 года произошло удивительное событие — в атмосферу планеты ворвался гигантский объект с возможной массой до сотни тонн. Он распался на тысячи осколков и выпал грандиозным железным метеоритным дождем на западных, заснеженных и заросших дальневосточной тайгой склонах горной гряды Сихотэ-Алинь. Наиболее крупный фрагмент этого метеоритного дождя весом 1745 килограммов экспонируется в зале Минералогического музея РАН…

Музейный хранитель Артем Казаков расскажет об истории падения и находок знаменитых метеоритов, участники мероприятия полюбуются изображениями выдающихся экспонатов Минералогического музея РАН.

Расписание
28
Пятница
Февраль 2025
ул. Паршина, д. 33 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Паршина, д. 33

5 часов назад
Александр Речкин
8
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# вулканы на марсе
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Татьяна

Генетики обнаружили среди европейских гуннов потомков элиты империи хунну

В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.

Археология
# палеогенетика
# Римская империя
# степные кочевники
# хунну
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Игорь Байдов

На Марсе нашли следы древних пляжей «курортного» типа

Китайский марсохода «Чжужун» обнаружил под марсианской поверхностью слои осадочных пород, которые образовались под воздействием волн. Робот сделал открытие в районе, где ученые предполагали наличия океана около четырех миллиардов лет назад. Полученные данные помогли исследователям понять, что на Красной планете действительно существовал огромный океан с волнами и приливами, способными формировать береговые линии.

Астрономия
# вода на марсе
# вулканы на марсе
# марс
# марсианский рельеф
# полярные шапки
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# космос
# межзвездные объекты
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Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
[miniorange_social_login]

Комментарии

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Иван Колупаев
5 минут назад
Николай, ну это на совести "автора" новости вот здесь про громоздкие камеры ничего нет, сказано "на 85% короче что позволяет значительно снизить".

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Николай Цыгикало
6 минут назад
Юрий, такие работы ведутся давно, и не только китайцами. Сжигание в сверхзвуковом скачке уплотнения от выступа называется стабилизированной

Создан первый авиационный двигатель для полета со скоростью более 18 тысяч километров в час

Алексей Филиппов
26 минут назад
S., испытания NASA на влияние аэродинамических сил, это не показатель. То ли дело мнение такого эксперта как вы, вот это "железный аргумент". Вы же

NASA завершило испытания модели экспериментального самолета X-66 в аэродинамической трубе

Степан Жук
28 минут назад
А с чего взяли, что это орудия именно хомо сапиенса, а не других хомо?

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Sam Dowson
46 минут назад
Vlad, а теперь включаем мозг или что там у вас. На заборе тоже много что бывает написано. Длинные крылья к тому же много где ещё мешают. В своё время

NASA завершило испытания модели экспериментального самолета X-66 в аэродинамической трубе

Vlad Ok
1 час назад
Sam, а теперь поднимаем глазки на тему новости и читаем про тесты в аэродинамической трубе :) Цитирую: Результаты тестов показали, что модель

NASA завершило испытания модели экспериментального самолета X-66 в аэродинамической трубе

Юрий Юс Большой
2 часа назад
Николай, таки секретятся китаезы, напускают тень на плетень Особо рассмешили 5 мм 😆

Создан первый авиационный двигатель для полета со скоростью более 18 тысяч километров в час

Рафаиль Вахитов
2 часа назад
И предки этих "индоевропейцев" пришли из Барабинской лесостепи где до сих пор живут Иртыше-Барабинские ТАТАРЫ с геномом ANE-древних северных

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Андрей Череманов
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Какие учёные, на основании чего они сделали такие выводы, остаётся загадкой. Обычная псевдонаучная жвачка.

«Темная сторона» инфлюенсеров обеспокоила ученых

Вячеслав
3 часа назад
В СССР рассказывали о достижениях после того как сделают. В России хвастают до того как сделают. ПТК НП разрабатывают с со второй половины нулевых.

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Николай Цыгикало
3 часа назад
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Vlad Ok
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Николай Цыгикало
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tv ovic
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Vlad, ну если они как-то скручивание крыла на больших скоростях преодолели, то может и полетит на 900 км/ч. А так будет жить до первого скручивания на

NASA завершило испытания модели экспериментального самолета X-66 в аэродинамической трубе

Константин Фа
5 часов назад
Виталий, 1500 это сверхзвук, а там уже другая гидрогазодинамика.

Создан первый авиационный двигатель для полета со скоростью более 18 тысяч километров в час

Александр Березин
5 часов назад
Виталий, сгорит на высоте 40 км? У нас БЧ новых МБР на 40-50 км всю траекторию летят и не горят как-то

Создан первый авиационный двигатель для полета со скоростью более 18 тысяч километров в час

Александр Березин
5 часов назад
Serg, извините, неинтересно.

Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты

Эдуард Егоров
6 часов назад
Александр, дефлаграция от детонации отличается эффективностью расходу топливо, детонировать надо также с большой чистотой и большой скоростью

Создан первый авиационный двигатель для полета со скоростью более 18 тысяч километров в час

Виталий Рябов
6 часов назад
Все в атмосфере сгорит при такой скорости. Лучше подняли на дальнемагистрале с 900 до 1500, а то встали на этом пределе уже 60 лет

Создан первый авиационный двигатель для полета со скоростью более 18 тысяч километров в час

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