Слушатели узнают, почему сегодня бактериофаги рассматриваются, как перспективный инструмент медицины будущего.

О мероприятии

Бактерии существуют миллиарды лет и научились выживать практически в любых условиях. Но даже у них есть свои «охотники» — бактериофаги. Это вирусы, которые заражают бактерии, управляют их жизненными циклами и могут полностью уничтожать бактериальные популяции. Сегодня к фагам вновь приковано внимание ученых: на фоне роста устойчивости к антибиотикам они рассматриваются как перспективный инструмент медицины будущего.

Об этом и многом другом расскажет Куликов Евгений Евгеньевич, соруководитель направления «БиоХимТех» Технопарка Физтех-лицея им. П.Л. Капицы, кандидат биологических наук, доцент кафедры физической химии Центра фундаментального образования МФТИ, старший научный сотрудник ФИЦ «Биотехнологии» РАН.

