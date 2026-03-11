  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Бактериофаги: друзья или враги бактерий?

Слушатели узнают, почему сегодня бактериофаги рассматриваются, как перспективный инструмент медицины будущего.

ФизТех
14 марта, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва г. Долгопрудный, Лётная улица, 2

О мероприятии

Бактерии существуют миллиарды лет и научились выживать практически в любых условиях. Но даже у них есть свои «охотники» — бактериофаги. Это вирусы, которые заражают бактерии, управляют их жизненными циклами и могут полностью уничтожать бактериальные популяции. Сегодня к фагам вновь приковано внимание ученых: на фоне роста устойчивости к антибиотикам они рассматриваются как перспективный инструмент медицины будущего.

Об этом и многом другом расскажет Куликов Евгений Евгеньевич, соруководитель направления «БиоХимТех» Технопарка Физтех-лицея им. П.Л. Капицы, кандидат биологических наук, доцент кафедры физической химии Центра фундаментального образования МФТИ, старший научный сотрудник ФИЦ «Биотехнологии» РАН.

Расписание
14
Суббота
Март 2026
г. Долгопрудный, Лётная улица, 2 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

г. Долгопрудный, Лётная улица, 2

11 марта, 04:59
Александр Речкин
4
# бактерии
# бактериофаги
# биология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 марта, 10:58
Татьяна Зайцева

Челюсть доисторического крокодила заставила усомниться в существовании Еврогондваны

Согласно гипотезе о так называемой Еврогондване, в эпоху динозавров Европа, как часть северного суперконтинента Лавразия, еще не полностью отделилась от южного суперконтинента Гондвана и животные могли свободно мигрировать между Европой и Африкой. Однако новый анализ найденных в Венгрии костей первобытного крокодила показал, что его сходство с гондванскими видами обусловлено не близким родством, а схожим образом жизни.

Палеонтология
# древние виды
# крокодилы
# лавразия
# меловой период
# формирование континентов
10 марта, 14:47
ФизТех

Маятники тепла качнули арктическую зиму

Коллектив климатологов из Института географии РАН, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и МФТИ разобрал одну из самых загадочных страниц климатической летописи: почему Арктика так резко потеплела в первой половине XX века, причем особенно сильно зимой. Ученые оценили, какую долю в тех температурных скачках могли сыграть «внутренние ритмы» атмосферы и океана Северного полушария и почему ответ меняется в зависимости от того, как именно отделять естественные колебания климата от внешних факторов вроде роста парниковых газов и загрязнения воздуха аэрозолями.

ФизТех
# арктика
# измерение температуры
# климат
# океан
# потепление климата
10 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Палеонтологи описали древнего родственника крокодилов, который осваивал прямохождение по мере взросления

Ученые описали новый вид древних рептилий Sonselasuchus cedrus — вымерших родственников крокодилов, живших 215 миллионов лет назад. Анализ костей из массового захоронения показал, что в детстве эти ящеры опирались на четыре конечности, но по мере взросления меняли локомоторный режим и становились полностью двуногими.

Палеонтология
# бипедальность
# предки крокодилов
# триас
5 марта, 08:10
Александр Березин

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Одна сторона сыплет более дорогими и сложными баллистическими ракетами, другая — относительно дешевыми крылатыми. Но при этом первая на порядок беднее второй. А что у них с технологическим уровнем для наземной войны, и почему, кстати, глава второй избегает даже самого этого слова? Попробуем разобраться в реальных возможностях военных машин сторон потенциально самого опасного конфликта 2026 года.

Оружие и техника
# беспилотники
# военная техника
# ВПК
# ЗРК
# Израиль
# Иран
# сша
Выбор редакции
6 марта, 16:13
Губкинский университет

Запасы лития в России могут оказаться в разы больше прежних оценок

Запасы лития в России требуют переоценки и могут оказаться в разы выше, чем считалось до 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Состояние ресурсной базы критически важных металлов и элементов для развития современных технологий», подготовленном учеными РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Губкинский университет
# добыча полезных ископаемых
# литий
# природные ресурсы
# Россия
# технологии
6 марта, 13:26
ФизТех

Гибридный метод помог точнее рассчитать распределение несмешивающихся жидкостей в пористой среде

Российские ученые из МФТИ с коллегами из Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН и Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН разработали инновационный метод для расчета равновесного распределения несмешивающихся жидкостей в пористой среде. Результаты применения этого метода можно использовать в разработках по повышению нефтеотдачи и гидрологии, а также геологического СО2-хранения.

ФизТех
# жидкости
# моделирование
# нефть
# пористая среда
# технологии
# флюиды
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Геофизики поняли, как измерить глубину океана на Ганимеде

    10 марта, 18:02

  2. Врач рассказала, как компенсировать недостаток белка в пост

    10 марта, 16:00

  3. Еноты решили головоломки просто ради удовольствия

    10 марта, 15:02

  4. Маятники тепла качнули арктическую зиму

    10 марта, 14:47
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

Маня Маня
41 минута назад
Sergey, сэр гей что-то там промычал

Пять мегасооружений-рекордсменов, которые установят новые вехи и стандарты строительства

Оксана Ласкина
1 час назад
Sam, да, при взгляде на эту фотографию, сжимается сердце... Чокнутые мы, да?)

Лучшие фотографии дикой природы Великобритании: названы победители BWPA-2026

1 2
3 часа назад
Очень важное исследование! Наконец-то отменили полоумную секту омолаживателей колец. А то ведь они и всех остальных тянули на неверную дорожку,

Астрономы опровергли связь чистоты колец Сатурна с их возрастом

Рустам Омаров
4 часа назад
Апен, эээ биля мамбет ты что воняет тут вонючка.

Казахстан сажает десятки тысяч деревьев в надежде восстановить популяцию тигров 

Рустам Омаров
4 часа назад
Qiyomatjon, Залупанский.

Казахстан сажает десятки тысяч деревьев в надежде восстановить популяцию тигров 

Любовь С.
5 часов назад
Дмитрий, Спасибо за комментарий! Вы правы, исследования сенесцентных клеток активно развиваются: их удаление может улучшить здоровье и продлить

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

Иван Колупаев
5 часов назад
Забаньте уже этого посланника из секты ебанатов

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
5 часов назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
5 часов назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
5 часов назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
5 часов назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
5 часов назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
5 часов назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
5 часов назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
5 часов назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
5 часов назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
5 часов назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
5 часов назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
5 часов назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
5 часов назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно