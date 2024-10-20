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Олег Гончар
Олег Гончар
12 минут назад
Рейтинг: +615
Посты: 1659

Tesla уличили в использовании видеомонтажа в новом ролике о роботе Optimus

Компания Tesla опубликовала видео о человекоподобном роботе Optimus, иллюстрирующее его способности в действии. На кадрах запечатлено, как робот бродит по заводским цехам компании, собирает коробки, поднимается по лестницам и наливает посетителям напитки в баре.

Сообщество
# Optimus
# Tesla
# Роботы
# технологии
Человекоподобный робот Optimus за работой / © Tesla
Человекоподобный робот Optimus за работой / © Tesla

Но есть одна деталь в видео, которую можно было упустить.

Как заметили журналисты издания Gizmodo, большая часть отснятого материала была значительно ускорена — предположительно, для того, чтобы робот выглядел более способным, чем есть на самом деле.

© Tesla

Справедливости ради отметим, что Tesla не пыталась скрыть трюк с монтажом: легко заметить текстовое поле в правом верхнем углу видео, которое показывает, что воспроизведение ускорили в два-десять раз.

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