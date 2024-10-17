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Маск заявил, что SpaceX планирует поймать вторую ступень Starship с помощью башни обслуживания в начале 2025 года

Компания SpaceX вошла в историю космических полетов 13 октября, когда во время пятого испытательного запуска транспортной системы Starship, примерно через семь минут после старта, первая ступень Starship — ускоритель Super Heavy — вернулась на стартовую площадку и была поймана башней обслуживания.

Башня обслуживания ловит ускоритель Super Heavy / © SpaceX

Теперь, по словам Илона Маска, SpaceX в начале следующего года намерена сделать то же самое со второй ступенью — самим кораблем Starship.

Зачем это нужно?

SpaceX планирует выполнить ряд запусков Starship на околоземную орбиту для размещения новых спутников созвездия Starlink и создать хранилище топлива для заправки других Starship, направляющихся в дальний космос. Поэтому после возвращения Starship на Землю корабль нужно будет как-то посадить, чтобы подготовить к новому полету. Для этого можно будет задействовать все ту же башню обслуживания.