Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск рассказал, какими будут спутники Starlink следующего поколения

SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с целью одобрения изменений, которые позволят Starlink предоставить пользователям широкополосный доступ на скорости гигабит в секунду. Сегодня для большинства клиентов компании она составляет от 25 до 220 мегабайт в секунду.

Starship выводит на орбиты спутники следующего поколения Starlink / © SpaceX

SpaceX планирует снизить высоту спутников с 525, 530 и 535 километров до 480, 485 и 475 километров соответственно, сохранив при этом запланированное общее количество спутников второго поколения на уровне 29 988 аппаратов или чуть меньше.

На сегодня FCC одобрила 7500 спутников второго поколения. Чиновники FCC пока не ответили на запрос, тем не менее уже известно, что аппараты ждет модернизация. Она будет включать усовершенствованное оборудование с более высоким коэффициентом усиления сигнала и более совершенными технологиями цифровой обработки связи.

© SpaceX

На фоне этой новости генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что спутники Starlink следующего поколения будут настолько велики, что их сможет запустить только Starship. Новые аппараты позволят увеличить пропускную способность в 10 раз.