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Маск рассказал, какими будут спутники Starlink следующего поколения
SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с целью одобрения изменений, которые позволят Starlink предоставить пользователям широкополосный доступ на скорости гигабит в секунду. Сегодня для большинства клиентов компании она составляет от 25 до 220 мегабайт в секунду.
SpaceX планирует снизить высоту спутников с 525, 530 и 535 километров до 480, 485 и 475 километров соответственно, сохранив при этом запланированное общее количество спутников второго поколения на уровне 29 988 аппаратов или чуть меньше.
На сегодня FCC одобрила 7500 спутников второго поколения. Чиновники FCC пока не ответили на запрос, тем не менее уже известно, что аппараты ждет модернизация. Она будет включать усовершенствованное оборудование с более высоким коэффициентом усиления сигнала и более совершенными технологиями цифровой обработки связи.
На фоне этой новости генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что спутники Starlink следующего поколения будут настолько велики, что их сможет запустить только Starship. Новые аппараты позволят увеличить пропускную способность в 10 раз.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
В России стремительно, опережая все прогнозируемые темпы, развивается сфера пассажирских авиаперевозок. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Сегодня у российских специалистов есть целый ряд проектов, направленных на развитие отрасли. В частности, большое внимание уделяется развитию сверхзвукового авиатранспорта. Но когда его введут в эксплуатацию и насколько это безопасно? Ответы на животрепещущие вопросы дал доцент кафедры «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ Михаил Тяглик.
На полученных изображениях — примерно 100 миллионов объектов, и это лишь сотая доля предстоящей работы. По этим снимкам ученые в итоге составят самую большую трехмерную карту Вселенной и даже попытаются понять природу темной энергии.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
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