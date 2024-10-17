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Глава ULA рассказал об аномалии, возникшей при сертификационном пуске ракеты Vulcan

Повреждение сопла одного из твердотопливных ускорителей во время второго полета ракеты Vulcan Centaur компании ULA практически не повлияло на сам запуск. Тем не менее сертификация ускорителя Космическими силами США остается незавершенной.

Ракета Vulcan Centaur во время испытательного полета 4 октября 2024 года / © ULA

Во время старта Vulcan с 41-й площадки на мысе Канаверал во Флориде 4 октября на 35-й секунде полета возникла аномалия: от одного из двух твердотопливых ускорителей ракеты отделился огненный шлейф, повредилось сопло. Тем не менее верхняя ступень Centaur смогла вывести макет полезной нагрузки на необходимую орбиту.

Выступая на Международном конгрессе астронавтики, генеральный директор ULA Тори Бруно заявил, что инцидент привел лишь к небольшой потере производительности. Двигатель продолжал работать, но с пониженной эффективностью из-за отсутствия части сопла. Однако это не повлияло на сам двигатель и не поставило под угрозу выполнение миссии.

По словам Бруно, причину аномалии все еще расследуют. Ничего подобного не наблюдали при 35 запусках двигателей, используемых на Vulcan.

До конца не известно, как аномалия повлияла на планы сертификации Vulcan Centaur Космическими силами США, которые стали основным заказчиком этих ракет для своих будущих миссий. Бруно отказался сообщить о каких-либо изменениях в графике сертификации Vulcan.