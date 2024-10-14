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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
39 минут назад
Рейтинг: +315
Посты: 492

Фотоловушка запечатлела редкого оцелота в Аризоне

Специалисты Центра биологического разнообразия опубликовали кадры с камеры наблюдения, на которые попал редкий дикий оцелот, крадущийся в изолированных горах Аризоны (США). Это событие стало настоящей сенсацией, так как оцелотов давно не наблюдали в этом районе.

Сообщество
# видео
# оцелоты
# природа
# фотографии
Оцелот в Аризоне / © Russ McSpadden / Center for Biological Diversity
Оцелот в Аризоне / © Russ McSpadden / Center for Biological Diversity

Популяция оцелотов в США крайне мала: насчитывается менее 100 особей. В основном эти хищные млекопитающие из семейства кошачьих обитают в Техасе.

© Russ McSpadden / Center for Biological Diversity
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«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?

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# Tesla
# беспилотные автомобили
# Илон Маск
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# алкоголь
# интеллект
# поведение
# потребление алкоголя
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В зубах «людоедов из Цаво» обнаружили человеческую ДНК

В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.

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# африка
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«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?

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# Tesla
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Позавчера, 10:03
Юлия Трепалина

Домашние питомцы неоднозначно повлияли на развитие детей

В научной литературе немало примеров работ о пользе животных-компаньонов для людей. Однако в новом исследовании о влиянии домашних питомцев на эмоциональное здоровье, поведенческое и когнитивное развитие детей ученые неожиданно сделали не только положительные выводы.

Психология
# дети
# домашние животные
# домашние питомцы
# животные-компаньоны
# развитие детей
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Березин Александр

Live: пятый испытательный полет Starship и первая в истории ловля первой ступени установкой Mechazilla

SpaceX готова провести пятое летное испытание своей транспортной системы Starship, которая состоит из 71-метровой первой ступени Super Heavy и 50-метрового космического корабля Starship. Во время испытаний компания впервые попытается поймать первую ступень ракеты механизированным захватом, ранее невиданным в истории ракетостроения. Прямая трансляция с площадки начнется в 12.00 по московскому времени.

Live
Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# технологии
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
17 сентября
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.

Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
16 сентября
Любовь

Марсианских «пауков» впервые воссоздали в лаборатории

Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.

Астрономия
# астрофизика
# красная планета
# марс
# поверхность марса
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Eskov Andrey
38 секунд назад
Остаётся вспомнить скептицизм проявленный российскими ракетостроителями и "учёными" по пооводу возвращаемых ступеней ракет, и самих ракет.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Вадим Корнев
21 минута назад
ну рано или поздно это случится. почему бы не сейчас. Другое дело кому до этого есть дело? кроме конечно ученых, и то не всех. Ну есть там где то черте

Обнаружены доказательства существования внеземной высокоразвитой цивилизации, заявил документалист ХолландОбнаружены доказательства существования внеземной высокоразвитой цивилизации, заявил документалист Холланд

Александр Березин
36 минут назад
Butcher, "Да, РЕАЛЬНО. Вы либо прикидываетесь что не поняли, либо еще хуже, даже поверхностно не узнали как работают нейросети. Совершенно не важно

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Butcher
43 минуты назад
Александр, "У вас число состояний транзистора описывается числом с плавающей запятой, а не нулем и единицей, как у всех остальных? Реально?" Да,

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
1 час назад
Olga, "я не к вам обращалась, а к редакции" Обращаетесь в данном случае вы и ко мне. Поскольку я писал и про пятый пуск Старшипа с поимкой Суперхеви. То

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Антон Пыль
1 час назад
Я тоже создам, но он будет в три раза быстрее чем этот из США. Честное слово.

В США создадут самолет, который будет летать в три раза быстрее сверхзвукового «Конкорда»В США создадут самолет, который будет летать в три раза быстрее сверхзвукового «Конкорда»

Olga Iushkova
1 час назад
Александр, я не к вам обращалась, а к редакции, именно это и написано в моём обращении. И оставьте при себе оценки степени моей фанатичности, будьте

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

nemoXX
2 часа назад
Всяческих успехов Gateway ! Надеюсь, это будет серьезный шаг от "летать в космос" к "прилететь" наконец! Сперва, на Луну, а позже - на Марс. Если бы, Колумб

Сделан огромный шаг к запуску окололунной станции GatewayСделан огромный шаг к запуску окололунной станции Gateway

Максим Григорьев
2 часа назад
С каких пор европа не начинается с России

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Олег Тимофеев
2 часа назад
Ну такая халтурка как не крути а объективно научный труд на уровне доцента. Но не суть. Суть в том как бы так изловчиться чтобы этот способ

В Перми доказали эффективность отечественных установок для упрочнения стальных деталейВ Перми доказали эффективность отечественных установок для упрочнения стальных деталей

Александр Березин
2 часа назад
"чтоб такое заявление имело хоть какой-то вес одного вашего признания недостаточно" Таким заявлениям придает вес не мое признание и не признание

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
2 часа назад
Bud, рад, что у вас не нашлось ни единого конкретного контраргумента к статье выше. Это -- лучший критерий ее качества. Спасибо вам за ваш комментарий.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Bud Gleason
2 часа назад
Я такой притянутой за уши хероты давно не читал. Что дальше? Рассуждения о том что земля плоская? Я вообще не понимаю почему этот автор у вас работат.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
3 часа назад
Вы по-прежнему не поняли текста выше. Никакого ИИ нет. И в этом десятилетии никакого массового Кибертакси на его основе в связи с этим тоже не будет.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
3 часа назад
Игорь, рад, что у вас не нашлось ни единого конкретного контраргумента к статье выше. Это -- лучший критерий ее качества. Спасибо вам за ваш

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
3 часа назад
" FSD уже ездит лучше 60% водителей," FSD не ездит лучше 60% водителей, 60% водителей не нужно критическое вмешательство каждые 500 километров.А FSD -- нужно,

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
3 часа назад
"Но вы же пишите, что люди пока не знают как работает мозг." Для того, чтобы знать, что нейтрино не является темной материей, совсем не обязательно

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
3 часа назад
"напишите как вас найти онлайн через 6 лет" С помощью гугла можно, например. "Александр Березин научпоп", что-то такое. Это несложно. " и мы обсудим

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
3 часа назад
Антон, "Во-первых, если нам не ясна природа интеллекта, то и определять кого-то разумным мы не можем" Безусловно можем -- у вас здесь логическая

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
3 часа назад
Нет, вам такого не говорили. Вы просто не поняли, что вам сказали.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

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