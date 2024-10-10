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Активисты потребовали запретить Tesla Cybertruck в Европе

Электрический пикап, выпущенный компанией Илона Маска, подвергся критике в странах ​​ЕС. Такие организации, как Европейский совет по безопасности на транспорте и Европейский фонд велосипедистов пытаются добиться запрета Tesla Cybertruck из-за проблем с безопасностью, связанных с конструкцией транспортного средства.

Tesla Cybertruck / © Agustín Marcarian / Reuters

Активисты считают, что дизайнерские особенности Cybertruck — рубленые формы и острые края кузова — создают повышенный риск травм при наезде пикапа на пешехода или велосипедиста. Поэтому они потребовали приостановить эксплуатацию Cybertruck в Европе до внесения доработок в конструкцию пикапа.

Кроме того, в ЕС действует ограничение по весу для легковых авто — 3,5 тонны, тогда как масса Cybertruck составляет чуть более четырех.