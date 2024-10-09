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Прототип космоплана MIRA получил разрешение на новые полеты

Прототип аппарата MIRA / © Polaris Aerospace

Лицензию выдали после того, как инженеры компании успешно продемонстрировали систему прекращения полета демонстратора во время наземных испытаний. Ранее Polaris Spaceplanes сообщила, что попытается выполнить первый полет MIRA II с ракетным двигателем до конца 2024 года.

Прототип космоплана MIRA II уже готов к тестам. Его длина составляет пять метров, номинальная взлетная масса — 240 килограммов.

Polaris Spaceplanes занимается разработкой и созданием грузового и/или пассажирского орбитального самолета, который сможет выводить в космос 1000 килограммов полезной нагрузки, взлетать и приземляться на взлетно-посадочных полосах и станет почти полностью многоразовым.