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Прототип космоплана MIRA получил разрешение на новые полеты
Немецкая компания Polaris Spaceplanes получила официальное разрешение от Национального авиационного управления Германии на летные испытания прототипа космоплана MIRA II, оснащенного ракетным двигателем.
Лицензию выдали после того, как инженеры компании успешно продемонстрировали систему прекращения полета демонстратора во время наземных испытаний. Ранее Polaris Spaceplanes сообщила, что попытается выполнить первый полет MIRA II с ракетным двигателем до конца 2024 года.
Прототип космоплана MIRA II уже готов к тестам. Его длина составляет пять метров, номинальная взлетная масса — 240 килограммов.
Polaris Spaceplanes занимается разработкой и созданием грузового и/или пассажирского орбитального самолета, который сможет выводить в космос 1000 килограммов полезной нагрузки, взлетать и приземляться на взлетно-посадочных полосах и станет почти полностью многоразовым.
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Лауреатами Нобелевской премии по химии в этом году стали Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон М. Джампер, которые «взломали код удивительных структур белков».
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