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Видео: аномалия во время сертификационного пуска ракеты Vulcan

Компания United Launch Alliance (ULA) сообщила, что во время испытательного запуска ракеты Vulcan 4 октября выявили аномалию в работе одного из боковых ускорителей. Однако носитель успешно выполнил миссию и вывел макет полезной нагрузки на околоземную орбиту.

Второй сертификационный полет ракеты Vulcan / © ULA

Во время старта Vulcan с космодрома 41 на мысе Канаверал во Флориде на 35-й секунде полета случилась неожиданная аномалия: от одного из двух твердотопливых ускорителей ракеты отделился огненный шлейф, повредилось сопло. Тем не менее верхняя ступень Centaur смогла вывести макет полезной нагрузки на необходимую орбиту.

Федеральное управление по гражданской авиации США (FAA) указало, что не видит необходимости в расследовании причин инцидента. В Космических силах добавили, что довольны вторым сертификационным стартом Vulcan и намерены дать разрешение на запуски своих полезных нагрузок с помощью этого носителя.

© NSF

Vulcan создали в качестве замены ракеты Atlas V. Носитель имеет двухступенчатую конструкцию с возможностью добавления боковых ускорителей. В самой мощной конфигурации Vulcan сможет выводить до 27 тонн на низкую околоземную орбиту.