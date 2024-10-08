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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
12 минут назад
Рейтинг: +393
Посты: 777

«Джеймс Уэбб» получил изображение ближайшего к Земле сверхскопления Млечного Пути

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) представили новое изображение, полученное орбитальной обсерваторией «Джеймс Уэбб». На нем запечатлено самое крупнейшее и ближайшее к Земле из сверхскоплений Млечного Пути — Westerlund 1. Оно расположено на расстоянии 12 тысяч световых лет от нашей планеты.

Сообщество
# Westerlund 1
# Джеймс Уэбб
# звёзды
# космос
Звездное сверхскопление Westerlund 1 / © ESA / Webb, NASA & CSA, M. Zamani (ESA/Webb), M. G. Guarcello (INAF-OAPA) and the EWOCS team
Звездное сверхскопление Westerlund 1 / © ESA / Webb, NASA & CSA, M. Zamani (ESA/Webb), M. G. Guarcello (INAF-OAPA) and the EWOCS team

Уникальная особенность Westerlund 1 заключается в большой, плотной и разнообразной популяции массивных светил, которая не имеет аналогов в других скоплениях Млечного Пути. Там можно обнаружить весь спектр классификаций звезд: от астрономических объектов Вольфа — Райе до желтых гипергигантов. 

Westerlund 1 содержит так много массивных звезд, что, как полагают астрономы, за период менее 40 миллионов лет в нем вспыхнет свыше 1500 сверхновых. 

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# грузоперевозки
# дублер
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# северный морской путь
# струнные технологии
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