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Яркость первых спутников китайского аналога Starlink встревожила астрономов

Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-6A» с первыми спутниками созвездия «Тысяча парусов» / © CNSA

В статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org 30 сентября, команда астрономов сообщила о наблюдениях за первыми 18 спутниками группировки Qianfan, или «Тысяча парусов», запущенных в начале августа 2024 года.

Исследование показало, что яркость аппаратов колеблется от восьмой до четвертой величины, то есть в последнем случае китайские спутники можно заметить невооруженным глазом на темном небе. Эти значения выше порога седьмой величины, рекомендуемой астрономами для того, чтобы снизить уровень помех для основных наземных обсерваторий во время их работы.

Ранее компания SpaceX внесла изменения в конструкцию своих интернет-спутников Starlink, поскольку их первые версии мешали работе астрономов. Как отреагирует (и отреагирует ли) на новое исследование компания Shanghai Spacecom Satellite Technology, разработчик спутников Qianfan, неясно.