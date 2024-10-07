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Яркость первых спутников китайского аналога Starlink встревожила астрономов
Первые аппараты китайского созвездия «Тысяча парусов» оказались значительно ярче западных спутников систем, что создало новую проблему для астрономов.
В статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org 30 сентября, команда астрономов сообщила о наблюдениях за первыми 18 спутниками группировки Qianfan, или «Тысяча парусов», запущенных в начале августа 2024 года.
Исследование показало, что яркость аппаратов колеблется от восьмой до четвертой величины, то есть в последнем случае китайские спутники можно заметить невооруженным глазом на темном небе. Эти значения выше порога седьмой величины, рекомендуемой астрономами для того, чтобы снизить уровень помех для основных наземных обсерваторий во время их работы.
Ранее компания SpaceX внесла изменения в конструкцию своих интернет-спутников Starlink, поскольку их первые версии мешали работе астрономов. Как отреагирует (и отреагирует ли) на новое исследование компания Shanghai Spacecom Satellite Technology, разработчик спутников Qianfan, неясно.
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Международная исследовательская группа совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) обнаружила у геккона токи (Gekko gecko) способность воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который, как считалось ранее, отвечает исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.
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