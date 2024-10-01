Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Rolls-Royce показала электромобиль с уникальным цветом кузова

Британская компания представила эксклюзивный электромобиль Rolls-Royce Spectre Lunaflair, который выделяется среди других машин класса «люкс» уникальным цветом кузова. Краску для него разрабатывали больше года.

Электромобиль Rolls-Royce Spectre Lunaflair / © Rolls-Royce

Электромобиль сделан по специальному заказу, а его цвет воссоздает лунное гало —оптический эффект, который появляется, когда отраженный от естественного спутника Земли солнечный свет проходит через микрокристаллы льда в верхних слоях атмосферы, образуя переливающийся круг света вокруг диска Луны.

Электромобиль Rolls-Royce Spectre Lunaflair / © Rolls-Royce

Чтобы придать кузову уникальный цвет, инженеры Rolls-Royce включили в состав покрытия семь слоев лака и перламутровое напыление с частицами магния и алюминия. В итоге электромобиль по-разному выглядит в темноте и на свету.

Спектр оттенков кузова электромобиля Rolls-Royce Spectre Lunaflair / © Rolls-Royce