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Николай Головин
Николай Головин
3 минуты назад
Рейтинг: +201
Посты: 464

Rolls-Royce показала электромобиль с уникальным цветом кузова

Британская компания представила эксклюзивный электромобиль Rolls-Royce Spectre Lunaflair, который выделяется среди других машин класса «люкс» уникальным цветом кузова. Краску для него разрабатывали больше года. 

Сообщество
# Rolls-Royce
# технологии
# транспорт
Электромобиль Rolls-Royce Spectre Lunaflair / © Rolls-Royce
Электромобиль Rolls-Royce Spectre Lunaflair / © Rolls-Royce

Электромобиль сделан по специальному заказу, а его цвет воссоздает лунное гало —оптический эффект, который появляется, когда отраженный от естественного спутника Земли солнечный свет проходит через микрокристаллы льда в верхних слоях атмосферы, образуя переливающийся круг света вокруг диска Луны.

Электромобиль Rolls-Royce Spectre Lunaflair / © Rolls-Royce
Электромобиль Rolls-Royce Spectre Lunaflair / © Rolls-Royce

Чтобы придать кузову уникальный цвет, инженеры Rolls-Royce включили в состав покрытия семь слоев лака и перламутровое напыление с частицами магния и алюминия. В итоге электромобиль по-разному выглядит в темноте и на свету.

Спектр оттенков кузова электромобиля Rolls-Royce Spectre Lunaflair / © Rolls-Royce
Спектр оттенков кузова электромобиля Rolls-Royce Spectre Lunaflair / © Rolls-Royce
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