Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самый большой радиотелескоп в мире станет еще больше

Китайские инженеры приступили к модернизации сферического телескопа с 500-метровой апертурой (FAST), который расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР и работает с января 2020 года.

Сферический телескоп с 500-метровой апертурой (FAST) / © NAO / FAST

Вокруг основного комплекса возведут 24 новых радиотелескопа, при этом весь комплекс антенн будет работать синхронно, что позволит в 30 раз повысить разрешение базового FAST.

Модернизированный радиотелескоп позволит астрономам изучать эволюцию черных дыр, формирование и развитие галактик, вспышки сверхновых, темную материю и решать широкий спектр других научных задач.