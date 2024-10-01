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Почти 40% людей готовы к новым налогам на продукты и нормированию, лишь бы остановить изменение климата
Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) опросили примерно 9000 человек в Бразилии, Индии, Германии, Южной Африке и Соединенных Штатах Америки о приемлемости нормирования топлива и введения налогов на так называемые выбросоемкие продукты питания, например мясо, чтобы остановить изменение климата.
Новое исследование, опубликованное в журнале Humanities and Social Sciences Communications, показало, что только 38% опрошенных высказались «за» или решительно «за» нормирование топлива. Соответствующий показатель в случае налога на топливо составил 39%.
Жители Индии и Южной Африки более склонны к нормированию продуктов питания, чем респонденты из Германии и США, многие из которых решительно выступили против нормирования мясной продукции.
Исследователи смотрят на тенденцию к нормированию позитивно и отмечают, что многие люди, похоже, готовы ограничить свое потребление в целях смягчения последствий изменения климата, если другие сделают то же самое.
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