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Почти 40% людей готовы к новым налогам на продукты и нормированию, лишь бы остановить изменение климата

Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) опросили примерно 9000 человек в Бразилии, Индии, Германии, Южной Африке и Соединенных Штатах Америки о приемлемости нормирования топлива и введения налогов на так называемые выбросоемкие продукты питания, например мясо, чтобы остановить изменение климата.

Приемлемость нормирования и налогообложения ископаемого топлива и «выбросоемких» продуктов питания в разных странах / © Humanities and Social Sciences Communications

Новое исследование, опубликованное в журнале Humanities and Social Sciences Communications, показало, что только 38% опрошенных высказались «за» или решительно «за» нормирование топлива. Соответствующий показатель в случае налога на топливо составил 39%.

Жители Индии и Южной Африки более склонны к нормированию продуктов питания, чем респонденты из Германии и США, многие из которых решительно выступили против нормирования мясной продукции.

Исследователи смотрят на тенденцию к нормированию позитивно и отмечают, что многие люди, похоже, готовы ограничить свое потребление в целях смягчения последствий изменения климата, если другие сделают то же самое.