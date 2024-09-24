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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
11 минут назад
Рейтинг: +313
Посты: 475

Объявлены победители конкурса «Фотограф птиц 2024 года»

Организаторы конкурса «Фотограф птиц» (Bird Photographer of the Year) подвели итоги 2024 года и представили снимки лауреатов. Победителем в общем зачете стала Патрисия Хомонило с ее пронзительно мощной фотографией под названием «Когда миры сталкиваются», на которой изображены более 4000 птиц, трагически погибших после столкновения с окнами в Торонто. 

Сообщество
# природа
# птицы
# фотогрфии
Победитель в категории «Птицы в естественной среде обитания» / © Kat Zhou
Победитель в категории «Птицы в естественной среде обитания» / © Kat Zhou
Снимок абсолютного победителя конкурса / © Patricia Homonylo
Снимок абсолютного победителя конкурса / © Patricia Homonylo
Победитель в категории «Лучший молодой фотограф»: обыкновенный поползень на дубе / © Andrés Luis Domínguez Blanco
Победитель в категории «Лучший молодой фотограф»: обыкновенный поползень на дубе / © Andrés Luis Domínguez Blanco
Второе место в категории «Птицы в естественной среде обитания» / © Levi Fitze
Второе место в категории «Птицы в естественной среде обитания» / © Levi Fitze
Победитель в категории «Портрет» / © Alan Murphy
Победитель в категории «Портрет» / © Alan Murphy
Второе место в категории «Портрет» / © Samual Stone
Второе место в категории «Портрет» / © Samual Stone
Победитель в категории «Поведение птиц» / © Nathaniel Peck
Победитель в категории «Поведение птиц» / © Nathaniel Peck
Второе место в категории «Поведение птиц» / © Jack Zhi
Второе место в категории «Поведение птиц» / © Jack Zhi
Победитель в категории «Птицы в полете» / © Hermis Haridas 
Победитель в категории «Птицы в полете» / © Hermis Haridas 
 Второе место в категории «Птицы в полете» / © Nicolas Groffal
 Второе место в категории «Птицы в полете» / © Nicolas Groffal
Победитель в категории «Птицы в городе» / © Grzegorz Długosz
Победитель в категории «Птицы в городе» / © Grzegorz Długosz
Второе место в категории «Птицы в городе» / © Boldizsár Szűcs
Второе место в категории «Птицы в городе» / © Boldizsár Szűcs
Победитель в категории «Забавные птицы» / © Nadia Haq
Победитель в категории «Забавные птицы» / © Nadia Haq
Второе место в категории «Забавные птицы» / © Robert Gloeckner
Второе место в категории «Забавные птицы» / © Robert Gloeckner
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