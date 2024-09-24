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Астронавт сфотографировал комету с борта МКС

Астронавт NASA Дон Петтит поделился в социальной сети Х снимками кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS), которые он сделал с борта Международной космической станции. На фотографиях виден красивый, но пока еще тусклый хвост «блуждающей звезды».

Комета C/2023 A3 с борта МКС / © Don Pettit

C/2023 A3 движется по слабогиперболической орбите, то есть она, скорее всего, пролетит через Солнечную систему лишь один раз.

Комета максимально сблизится с нашей планетой 12 октября 2024 года: тогда расстояние до нее составит порядка 0,47 астрономической единицы, или примерно 70,6 миллиона километров.

Комета C/2023 A3 с борта МКС / © Don Pettit

Во второй половине сентября и до середины октября 2024 года комета C/2023 A3 будет достаточно яркой для того, чтобы жители Земли смогли наблюдать ее невооруженным глазом.

Комета C/2023 A3 с борта МКС / © Don Pettit