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Прототип-демонстратор сверхзвукового самолета Overture совершил тестовые полеты

Прототип-демонстратор XB-1 Baby Boom американской компании Boom Supersonic успешно совершил третий и четвертый испытательные полеты.

Прототип сверхзвукового самолета нового поколения XB-1 / © Boom Supersonic

В последнем полете XB-1 поднялся на высоту почти пяти километров и развил скорость около 519 километров в час.

© Boom Supersonic

Аппарат XB-1 представляет собой демонстратор технологии, которую планируют применить в будущем сверхзвуковом пассажирском реактивном лайнере Overture. Он сможет перевозить до 80 пассажиров со скоростью М=1,7 (число Маха, 2082 километра в час).

© Boom Supersonic

© Boom Supersonic