Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Китае ввели в эксплуатацию крупнейший в Азии высокогорный испытательный стенд для космических двигателей
В китайском испытательном центре в Тунчуане (провинция Шэньси) ввели в эксплуатацию новый испытательный стенд для тестирования космических двигателей.
Этот испытательный стенд стал крупнейшим в Азии. Он оснащен самым большим в КНР набором паровых эжекторных насосов, способен имитировать условия высокого вакуума во время работы двигателя в режиме полного цикла, который длится 1000 секунд.
Специалист Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации Ли Гуанхуэй отметил, что стенд может имитировать реальную рабочую среду двигателя в космосе, позволяя исследователям оценивать его рабочие характеристики. Освоить такую технологию чрезвычайно сложно, и лишь немногие страны смогли это сделать, подчеркнул Ли.
По его словам, Китаю потребовалось всего восемь месяцев, чтобы завершить строительство стенда.
Создание нового стенда позволит КНР реализовывать крупные космические проекты, включая разработку ракеты-носителя большой грузоподъемности, пилотируемую посадку на Луну и исследования дальнего космоса.
Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.
Удовлетворенность отношениями снижается все время, пока они длятся. Однако у пар, которые остаются вместе на всю жизнь, и у тех, кто в конечном счете расстается, это происходит с разной скоростью. Ученые из Германии описали «жизненный цикл» разных романтических отношений, а также вычислили пороговое значение удовлетворенности, при достижении которого пара с большой вероятностью распадется.
Результаты компьютерного моделирования показали, что звезда, которая миллиарды лет назад пролетела мимо Солнечной системы, изменила траекторию нескольких тысяч транснептуновых объектов. Пролет звезды, по предположениям ученых, проходил на расстоянии примерно 16,5 миллиарда километров от Солнца.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.
Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Колония на Марсе к 2050 году: построит ли Илон Маск город на Красной планете
Вместо Луны
«Рождение молнии как коллективный процесс — вот что самое неожиданное в современном понимании о молнии»
«Рейдер» или «Непобедимый»: какой боевой вертолет выберет Армия США
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии