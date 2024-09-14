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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
13 минут назад
Рейтинг: +591
Посты: 1325

В Китае ввели в эксплуатацию крупнейший в Азии высокогорный испытательный стенд для космических двигателей

В китайском испытательном центре в Тунчуане (провинция Шэньси) ввели в эксплуатацию новый испытательный стенд для тестирования космических двигателей.

Сообщество
# Китай
# космос
# технологии
Новый испытательный стенд для тестирования космических двигателей / © China Media Group
Новый испытательный стенд для тестирования космических двигателей / © China Media Group

Этот испытательный стенд стал крупнейшим в Азии. Он оснащен самым большим в КНР набором паровых эжекторных насосов, способен имитировать условия высокого вакуума во время работы двигателя в режиме полного цикла, который длится 1000 секунд.

© CCTV Video News Agency

Специалист Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации Ли Гуанхуэй отметил, что стенд может имитировать реальную рабочую среду двигателя в космосе, позволяя исследователям оценивать его рабочие характеристики. Освоить такую технологию чрезвычайно сложно, и лишь немногие страны смогли это сделать, подчеркнул Ли.

По его словам, Китаю потребовалось всего восемь месяцев, чтобы завершить строительство стенда.

Создание нового стенда позволит КНР реализовывать крупные космические проекты, включая разработку ракеты-носителя большой грузоподъемности, пилотируемую посадку на Луну и исследования дальнего космоса.

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