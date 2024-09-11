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Олег Гончар
Олег Гончар
6 минут назад
Рейтинг: +608
Посты: 1604

Экипаж Polaris Dawn установил рекорд самой большой высоты орбиты среди пилотируемых околоземных миссий

Члены экипажа коммерческий экспедиции Polaris Dawn, находящиеся на борту корабля Dragon Resilience компании SpaceX, достигли апогея в 1400,7 километра 10 сентября 2024 года. Тем самым они побили рекорд, установленный в 1966 году миссией Gemini 11, достигшей высоты 1372 километров.

Сообщество
# Polaris Dawn
# космос
Космический корабль Dragon Resilience компании SpaceX, выполняющий миссию Polaris Dawn, запускает двигатели / © SpaceX
Космический корабль Dragon Resilience компании SpaceX, выполняющий миссию Polaris Dawn, запускает двигатели / © SpaceX

Кроме того, максимальная высота полета Polaris Dawn более чем вдвое превысила показатель, достигнутый космическим челноком NASA, когда он вывел на орбиту телескоп «Хаббл» в 1990 году.  

Экипаж Polaris Dawn побил рекорд Gemini 11, державшийся почти 60 лет / © collectSPACE.com
Экипаж Polaris Dawn побил рекорд Gemini 11, державшийся почти 60 лет / © collectSPACE.com
© Polaris Dawn
© Polaris Dawn
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