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Экипаж Polaris Dawn установил рекорд самой большой высоты орбиты среди пилотируемых околоземных миссий
Члены экипажа коммерческий экспедиции Polaris Dawn, находящиеся на борту корабля Dragon Resilience компании SpaceX, достигли апогея в 1400,7 километра 10 сентября 2024 года. Тем самым они побили рекорд, установленный в 1966 году миссией Gemini 11, достигшей высоты 1372 километров.
Кроме того, максимальная высота полета Polaris Dawn более чем вдвое превысила показатель, достигнутый космическим челноком NASA, когда он вывел на орбиту телескоп «Хаббл» в 1990 году.
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Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
С помощью мультиспектрального сканирования американские медиевисты выяснили, как именно пражский врач XVII века пытался расшифровать загадочную рукопись.
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