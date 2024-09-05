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NASA решило, как быстрее отвести проблемный корабль Starliner подальше от МКС
В прошлом месяце NASA объявило, что космический корабль Starliner отправится к Земле без экипажа на борту. Это решение стало настоящим ударом по престижу разработчика — аэрокосмического гиганта Boeing. В итоге астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, застрявшие на МКС, вернутся на Землю на борту корабля компании SpaceX в феврале 2025 года.
Согласно плану Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, 6 сентября Starliner отстыкуется от Международной космической станции и в итоге вернется в атмосферу Земли.
Поскольку утечки гелия влияют на двигательную систему Starliner, космическое агентство стремится как можно быстрее увести корабль от станции, чтобы он не повредил МКС. Ведь уже звучали опасения о том, что Starliner может врезаться в орбитальный форпост — и, похоже, они не беспочвены.
Во время телеконференции представители NASA сообщили, что Starliner выполнит «пробивной запуск», который, по словам главного директора по полетам Космического центра имени Джонсона Энтони Варехи, позволит быстрее отстыковать и отвести корабль от МКС.
Первоначальный план включал «облет» космической станции, который NASA обычно требует, чтобы сертифицировать космические аппараты в рамках своей программы Commercial Crew. Однако на сей раз от этого маневра решили отказаться.
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