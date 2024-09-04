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Зонд BepiColombo прибудет к Меркурию с опозданием из-за проблем с двигателями

Европейско-японский космический аппарат BepiColombo, направляющийся к самой близкой к Солнцу планете, согласно плану миссии, должен достичь Меркурия в декабре 2025 года. Однако этого не произойдет.

BepiColombo направляется к Меркурию / © ESA

BepiColombo должен совершить пролет Меркурия 4 сентября, но из-за проблем с двигателями аппарату придется еще долго ждать выхода на его орбиту.

Ранее Европейское космическое агентство сообщило, что проблемы возникли 26 апреля, когда BepiColombo должен был начать очередной маневр. Перелетный модуль не смог обеспечить достаточным количеством электроэнергии двигатели космического аппарата.

В начале мая инженерам удалось восстановить тягу BepiColombo примерно до 90% от прежнего уровня, но этого, как оказалось, недостаточно.

К счастью, проблема не поставит под угрозу шансы миссии на успех в долгосрочной перспективе. Инженеры проработали обходной путь, чтобы компенсировать снижение тяги зонда и при этом сохранить научную миссию, рассчитав новую траекторию. Маневр позволит BepiColombo пролететь примерно на 35 километров ближе к планете, чем планировалось изначально, что снизит требования к тяге для пятого пролета. Затем шестой пролет поможет аппарату выйти на орбиту.

Благодаря новой траектории полета ожидается, что BepiColombo прибудет к Меркурию в ноябре 2026 года.