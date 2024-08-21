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ВВС США показали, как противокорабельная торпеда разламывает корабль пополам

Военно-воздушные силы США опубликовали видео, на котором новая высокоточная противокорабельная торпеда Quicksink буквально разрывает корабль пополам. Ролик сняли во время учений в Мексиканском заливе, когда бомбардировщик B-1 потопил корабль MV Monarch Countess с помощью боеприпаса Quicksink.

Корабль MV Monarch Countess (водоизмещением 2700 тонн) пораженный торпедой Quicksink / © US Air Force

Торпеда Quicksink, разработанная Управлением боеприпасов Исследовательской лаборатории ВВС на авиабазе Эглин (Флорида), предназначена для использования как истребителями, так и бомбардировщиками.

Одним из главных преимуществ Quicksink стала ее относительно низкая цена — 300 000 долларов, тогда как на аналогичные снаряды Пентагон тратит свыше 1,2 миллиона долларов.

Торпеда Quicksink под крылом самолета / © US Air Force

Используя модульную конструкцию с открытой архитектурой, основанную на существующих технологиях, Quicksink с помощью комплекта оборудования JDAM, которое превращает свободнопадающие бомбы в корректируемые боеприпасы, позволяет нацелить торпеду на стоящее или движущееся судно.

Схема Quicksink / © US Air Force

Среди недостатков Quicksink специалисты отмечают малую дальность полета, которая составляет всего 74 километра, что делает атакующий самолет уязвимым для средств противовоздушной обороны. Хотя, с другой стороны, Quicksink могут применять малозаметные самолеты, летающие на больших скоростях и значительной высоте.

© AFResearchLab