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ВВС США показали, как противокорабельная торпеда разламывает корабль пополам
Военно-воздушные силы США опубликовали видео, на котором новая высокоточная противокорабельная торпеда Quicksink буквально разрывает корабль пополам. Ролик сняли во время учений в Мексиканском заливе, когда бомбардировщик B-1 потопил корабль MV Monarch Countess с помощью боеприпаса Quicksink.
Торпеда Quicksink, разработанная Управлением боеприпасов Исследовательской лаборатории ВВС на авиабазе Эглин (Флорида), предназначена для использования как истребителями, так и бомбардировщиками.
Одним из главных преимуществ Quicksink стала ее относительно низкая цена — 300 000 долларов, тогда как на аналогичные снаряды Пентагон тратит свыше 1,2 миллиона долларов.
Используя модульную конструкцию с открытой архитектурой, основанную на существующих технологиях, Quicksink с помощью комплекта оборудования JDAM, которое превращает свободнопадающие бомбы в корректируемые боеприпасы, позволяет нацелить торпеду на стоящее или движущееся судно.
Среди недостатков Quicksink специалисты отмечают малую дальность полета, которая составляет всего 74 километра, что делает атакующий самолет уязвимым для средств противовоздушной обороны. Хотя, с другой стороны, Quicksink могут применять малозаметные самолеты, летающие на больших скоростях и значительной высоте.
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