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Минприроды России может узаконить охоту на краснокнижных животных

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 13 августа 2024 года опубликовало проект поправок, которые вносят изменения в закон «О животном мире» и разрешают охоту на виды, занесенные в Красную книгу.

Путоранский горный баран / © Красная книга России

Новые поправки допускают добычу краснокнижных животных в рамках осуществления мониторинга состояния их популяций, а также по предлогом предотвращения страданий больных или травмированных животных.

Однако природоохранные эксперты и Общественная палата России уверены: современные методы исследования практически всегда позволяют проводить мониторинг популяций, не убивая животных (по крайней мере, наземных позвоночных). Что же касается «предотвращения страданий животных», то данная формулировка выглядит крайне расплывчатой, к тому же поправки ее никак не конкретизируют.

Таким образом, данная цель не достаточно обоснована. В то же время она может приводить к добыче редких, особенно — прибыльных, животных в коммерческих целях, например, путоранских горных баранов.