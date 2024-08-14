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Николай Головин
Николай Головин
4 минуты назад
Рейтинг: +196
Посты: 421

Инженеры готовятся установить главный научный инструмент на космический телескоп Roman

Главный оптический инструмент нового космического телескопа Roman (Nancy Grace Roman Space Telescope), 288-мегапиксельную камеру WFI (Wide Field Instrument), доставили в Центр космических полетов имени Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд.

Сообщество
# NASA
# астрономия
# космос
# телескопы
Технические специалисты проверяют главный научный инструмент после доставки в Центр космических полетов имени Годдарда / © NASA, Chris Gunn
Технические специалисты проверяют главный научный инструмент после доставки в Центр космических полетов имени Годдарда / © NASA, Chris Gunn

Камера WFI обладает в 100 раз большим полем зрения, нежели главный оптический инструмент «Хаббла». Поэтому после запуска Roman в мае 2027 года новая инфракрасная обсерватория сможет обозревать намного большие участки неба, что позволит проводить масштабные небесные обзоры, выявляя миллиарды космических объектов на огромных отрезках времени и пространства.

Технические специалисты проверяют главный научный инструмент после доставки в Центр космических полетов имени Годдарда / © NASA, Chris Gunn
Технические специалисты проверяют главный научный инструмент после доставки в Центр космических полетов имени Годдарда / © NASA, Chris Gunn

Сейчас инженеры должны провести испытания камеры WFI, чтобы убедиться, что инструмент работает так, как и ожидалось. Затем его интегрируют в носитель инструмента и соединят с телескопом этой осенью, что приблизит ученых еще на один шаг к революционным открытиям.

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