Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Оцелота заметили на юге Аризоны впервые за полвека

Специалисты зоопарка Финикса, просматривая видео от 12 июня с полевых камер, установленных в комплексе изучения дикой природы, обнаружили оцелота.

Редкого оцелота впервые за последние полвека заметили на юге Аризоны / © Phoenix Zoo

Группа экспертов из разных ведомств подтвердила, что хищное млекопитающее из семейства кошачьих ранее не видели в этом регионе — по крайней мере, в последние 50 лет. Считается, что оцелоты в основном распространены в Центральной Америке, северных и центральных частях Южной Америки.

С 1972 года этих животных внесли в список видов, находящихся под угрозой исчезновения в США.