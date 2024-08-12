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Space Perspective построила первый «морской космодром» для стратосферных шаров

Стартап Space Perspective из Флориды (США), специализирующийся на услугах космического туризма, объявил о завершение строительства первого «морского космодрома» для отправки туристов на стратосферных шарах к границам космоса.

Судно Marine Spaceport (MS) Voyager / © Space Perspective

Постройка судна Marine Spaceport Voyager (названного в честь зонда Voyager 1) заняла два года. Огромная платформа длиной 90 метров оборудована как для запуска, так и для возврата на борт судна космических аппаратов SpaceBalloons — герметичных модулей, которые будут отправлять путешественников в шестичасовую экспедицию к границе космоса (на высоту почти 30,5 километра над поверхностью Земли).

Рендер запуска стратосферного шара с борта судна Marine Spaceport (MS) Voyager / © Space Perspective

Испытания капсул, которые будут отправлять туристов к границам космоса, должны пройти в этом году, а коммерческие полеты в стратосферу Space Perspective планируют начать в 2025-м.

Капсула «Нептун» / © Space Perspective