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Space Perspective построила первый «морской космодром» для стратосферных шаров
Стартап Space Perspective из Флориды (США), специализирующийся на услугах космического туризма, объявил о завершение строительства первого «морского космодрома» для отправки туристов на стратосферных шарах к границам космоса.
Постройка судна Marine Spaceport Voyager (названного в честь зонда Voyager 1) заняла два года. Огромная платформа длиной 90 метров оборудована как для запуска, так и для возврата на борт судна космических аппаратов SpaceBalloons — герметичных модулей, которые будут отправлять путешественников в шестичасовую экспедицию к границе космоса (на высоту почти 30,5 километра над поверхностью Земли).
Испытания капсул, которые будут отправлять туристов к границам космоса, должны пройти в этом году, а коммерческие полеты в стратосферу Space Perspective планируют начать в 2025-м.
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Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
В МПСУ выяснили: чем дольше человек трудится программистом, тем сильнее идет перекос в сторону одиночной работы и своего рода профессиональной деформации. Можно сказать, что отсутствие эмоций у машинных алгоритмов «притупляет» эмоциональный интеллект программистов.
В мире химии каждый элемент — это не просто строительный блок материи, но и обладатель уникальных свойств. Ученые Пермского Политеха рассказали, сколько «ячеек» появилось в периодической таблице после Менделеева, почему за грамм калифорния нужно отдать 27 миллионов долларов, сколько радиоактивного вещества содержит тело человека и чем это опасно, как серебро позволяет управлять погодой, что за вещество образовалось первым после Большого взрыва и есть ли форма углерода тверже алмаза.
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