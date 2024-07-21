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Virgin Galactic построила завод для производства космических самолетов Delta

Космическая компания Ричарда Брэнсона сообщила, что завершила строительство нового производственного объекта в Месе, штат Аризона, где будут создавать космические корабли Delta Class.

Новое производственное предприятие Virgin Galactic в Месе, штат Аризона / © Virgin Galactic

Недавно Virgin Galactic завершила эксплуатацию космического самолета VSS Unity, который использовали для суборбитальных полетов. Теперь компания планирует перейти на создание новых космических кораблей Delta Class, предназначенных для более частых полетов (не реже двух раз в неделю).

Новый многоцелевой производственный объект, в котором идет установка оборудования, станет основным местом для строительства космических аппаратов Delta.

По завершении производства и наземных испытаний готовые космические корабли отправятся на космодром Америка в Нью-Мексико для прохождения летных испытаний. После этого, как ожидается, в 2026 году начнется их коммерческая эксплуатация.