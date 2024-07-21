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Китай готовится к запуску новой ракеты «Чанчжэн-12»

На новом китайском космодроме Вэньчан (остров Хайнань) идет подготовка к первому запуску ракеты «Чанчжэн-12». Дата старта официально не объявлена, но, по данным из местных соцсетей, «Чанчжэн-12» может отправиться в космос уже в августе. Информацию о полезной нагрузке, которую выведет на орбиту новая ракета, не разглашают.

Новейшая китайская ракета «Чанчжэн-12» / © CNSA

Двухступенчатая ракета «Чанчжэн-12», использующая в качестве топлива керосин, сможет выводить до 12 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до шести тонн на солнечно-синхронную.

Новейшая китайская ракета «Чанчжэн-12» / © CNSA

Новый носитель расширит возможности Китая по запуску спутников для различных созвездий. Кроме того, «Чанчжэн-12» станет первой китайской ракетой диаметром 3,8 метра.

Испытательный полет «Чанчжэн-12» будет первым, в котором задействуют двигатель YF-100K. Это улучшенная версия двигателей YF-100, которые используют в китайских жидкостных ракетах нового поколения. К таким относятся «Чанчжэн» версий 6, 7 и 8.

«Чанчжэн-12» оснащена четырьмя двигателями YF-100K на первой ступени и двумя YF-115 на второй.