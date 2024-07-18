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Основная ступень SLS для первой в XXI веке пилотируемой миссии к Луне готова к отправке на космодром
Основная ступень ракеты Space Launch System (SLS), длиной 65 метров с четырьмя двигателями RS-25, 16 июля покинула производственный объект Michoud в Новом Орлеане. Теперь инженеры отправят ее в Космический центр имени Кеннеди во Флориде, где произойдет интеграция и сборка ракеты перед намеченным на следующий год запуском к Луне.
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