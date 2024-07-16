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Скелет уникального динозавра с зеленым цветом костей будет выставлен на всеобщее обозрение

Коллекция Музея естественной истории в Лос-Анджелесе (США) недавно пополнилась уникальным экспонатом, который будет выставлен на всеобщее обозрение осенью. Речь идет о скелете динозавра, который жил 150 миллионов лет назад в конце юрского периода, и чьи кости имеют оливково-зеленый цвет, потому что в процессе окаменения их окрасил минерал селадонит.

Скелет динозавра «Гнатали» с зеленым цветом костей / © AP Photo / Richard Vogel Исследователи обнаружили зеленые кости травоядного динозавра в 2007 году в пустошах штата Юта. Палеонтологи дали динозавру прозвище «Гнатали» в честь мошек, которые донимали ученых во время раскопок. «Гнатали» относится к большой группе зауроподов — четвероногих растительноядных динозавров из отряда ящеротазовых. Длина «Гнатали» составляет почти 25 метров. Скелет динозавра «Гнатали» с зеленым цветом костей / © AP Photo / Richard Vogel Скелет динозавра «Гнатали» с зеленым цветом костей / © AP Photo / Richard Vogel Закладка - 0 + 10 Скопировать ссылку Email Печать Twitter VK Telegram

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