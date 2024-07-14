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Российская АЭС первая в мире реализовала технологию утилизации радиотоксичных компонентов облученного ядерного топлива

Специалисты Белоярской атомной электростанции на энергоблоке № 4 впервые на 100% загрузили тепловыделяющие сборки с минорными актинидами (или минорными актиноидами) в реактор на быстрых нейтронах БН-800.

Реактор на быстрых нейтронах БН-800 / © Росэнергоатом

Это означает, что российские специалисты подтвердили на практике возможность утилизировать в промышленных масштабах минорные актиниды (нептуний и америций) – наиболее радиотоксичные и долгоживущие компоненты, которые содержатся в облученном ядерном топливе. Они нарабатываются в «обычных» реакторах, и именно из-за них некоторые страны строят долговременные геологические хранилища, где минорные актиниды должны храниться в течение сотен тысяч лет.

В отличие от «обычных» реакторов, в быстрых реакторах вроде БН-800 минорные актиниды сгорают как топливо, оставляя после себя обычные продукты деления, которые представляют опасность в течение 300 лет, что гораздо лучше сотен тысяч лет захоронения.