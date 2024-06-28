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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +890
Посты: 1635

Экипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуации

Членов экипажа 71-й экспедиции Международной космической станции в ночь на 27 июня подняли по тревоге. Они подготовились к экстренной эвакуации со станции на пилотируемых кораблях после поступления сигнала с Земли.

Сообщество
# космос
# МКС
# спутники
Международная космическая станция / © NASA
Международная космическая станция / © NASA

Спустя почти час космонавтам разрешили вернуться в каюты, а станция возобновила нормальную работу.

Как оказалось, причиной тревоги стало разрушение находившегося на околоземной орбите старого российского спутника «Ресурс-П» №1. Аппарат был запущен в космос 25 июня 2013 года и проработал до декабря 2021-го, после чего его вывели из эксплуатации.

По данным Космического командования Вооруженных сил США, «Ресурс-П» №1 распался более чем на 100 фрагментов. Обломки спутника, находившегося на орбите высотой 350 километров (примерно на 70 километров ниже МКС), не представляют угрозы для космической станции.

Что произошло с «Ресурс-П» № 1 — неизвестно. Возможно, у него взорвались аккумуляторные батареи.

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