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Экипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуации
Членов экипажа 71-й экспедиции Международной космической станции в ночь на 27 июня подняли по тревоге. Они подготовились к экстренной эвакуации со станции на пилотируемых кораблях после поступления сигнала с Земли.
Спустя почти час космонавтам разрешили вернуться в каюты, а станция возобновила нормальную работу.
Как оказалось, причиной тревоги стало разрушение находившегося на околоземной орбите старого российского спутника «Ресурс-П» №1. Аппарат был запущен в космос 25 июня 2013 года и проработал до декабря 2021-го, после чего его вывели из эксплуатации.
По данным Космического командования Вооруженных сил США, «Ресурс-П» №1 распался более чем на 100 фрагментов. Обломки спутника, находившегося на орбите высотой 350 километров (примерно на 70 километров ниже МКС), не представляют угрозы для космической станции.
Что произошло с «Ресурс-П» № 1 — неизвестно. Возможно, у него взорвались аккумуляторные батареи.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Люди, которые занимали высокое положение в Древнем Египте, буквально калечили себя, выполняя непосредственные служебные обязанности.
Российские ученые узнали, что орфографическая чувствительность может развиться в подростковом возрасте
Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и НИУ ВШЭ выяснили, как формируются основы грамотности. Для этого они сравнили процессы распознавания ошибок в трех возрастных группах: у детей 8–10 лет, подростков 11–14 лет и взрослых. Эксперимент показал, что орфографическая чувствительность у ребенка появляется в начальной школе и продолжает развиваться как минимум до 14 лет. До этого возраста дети хуже, чем подростки и взрослые, распознают ошибки в словах.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Специалисты из Великобритании смоделировали таяние шельфовых ледников в Антарктиде и узнали, как на это влияют включения теплой морской воды. Исследователи также выяснили, что запускает необратимый процесс таяния антарктических ледников и какие из них наиболее уязвимы.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
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