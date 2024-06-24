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Исследователь рассказал, почему кошки любят лежать на ноутбуках

Многие владельцы кошек не раз замечали, что их домашние питомцы любят отдохнуть на клавиатуре или закрытой крышке ноутбука. Почему животным нравятся эта техника, решили узнать журналисты издания Science Focus.

Котик на клавиатуре ноутбука / © Getty Images

Доктор Дэвид Сэндс, эксперт в области психологии животных с более чем 25-летним клиническим стажем, считает, что если хозяин животного проводит много времени за ноутбуком, то на технике остается запах человека, которые и привлекает кошку.

Однако питомец ложится на ноутбук не для того, чтобы насладиться запахом владельца, а скорее наоборот, чтобы оставить на гаджете собственный аромат и, соответственно, вытеснить запах хозяина. По мнению Сэндса, именно с этой целью кошки трутся о ноги или личные вещи своего владельца, стремясь оставить на них свой запах.