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SpaceX представила портативную спутниковую антенну Starlink Mini
Компания Илона Маска опубликовала официальные изображения компактной спутниковой антенны Starlink Mini, которая станет доступна клиентам через несколько месяцев. Новое устройство не превышает по размерам ноутбук (28,5 х 24,5 сантиметра) и может поместиться в рюкзаке.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск прокомментировал презентацию нового гаджета, написав в социальной сети X: «Этот продукт изменит мир».
Он пообещал, что Starlink Mini будет стоить примерно вдвое дешевле стандартной «тарелки», но при этом обеспечит скорость загрузки 100 мегабайт в секунду, а скорость выгрузки — 11,5 мегабита в секунду. Конечно, это медленнее по сравнению со стандартной спутниковой антенной Starlink V4, но такой скорости достаточно, чтобы, например, смотреть видео в формате 4К.
Американские военные планируют разработать психостимулятор, действие которого можно активировать в мозге с помощью ближнего ИК-излучения. Такая технология поможет пилотам ВВС США сохранять бдительность во время длительных боевых вылетов. Привыкания или побочных эффектов препарат вызывать не будет.
Эксперименты по самообеспечению людей в замкнутой экосистеме уже в 1970-х помогли полностью снабдить их растительной пищей. Однако они требовали земной почвы, да и создать замкнутые системы по обеспечению людей животным белком тогда не удалось. Теперь ученые пробуют другой подход к обеспечению поселений на Марсе.
Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что гражданам его страны надо отказаться от претензий на ранее населенные ими земли в современной Турции, Азербайджан на государственном уровне действует «исторически проактивно» — противоположным образом. Там есть и «Общество Западного Азербайджана», и даже канал «Западный Азербайджан ТВ». Находятся желающие назвать азербайджанцев преемниками кавказских албанов и даже заявить претензии на земли к западу от Азербайджана, где находится современная Армения. Разбираемся, насколько все это правда и есть ли этому научные обоснования?
Авторы нового междисциплинарного исследования выяснили, как распределялись ресурсы в сообществе земледельцев и скотоводов одной из альпийских долин семь тысяч лет назад.
Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что гражданам его страны надо отказаться от претензий на ранее населенные ими земли в современной Турции, Азербайджан на государственном уровне действует «исторически проактивно» — противоположным образом. Там есть и «Общество Западного Азербайджана», и даже канал «Западный Азербайджан ТВ». Находятся желающие назвать азербайджанцев преемниками кавказских албанов и даже заявить претензии на земли к западу от Азербайджана, где находится современная Армения. Разбираемся, насколько все это правда и есть ли этому научные обоснования?
Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось
Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
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Семеро «жестоких вредителей» спасли морских рыб от уважаемого автора 250 научных работ
Предки людей встали на ноги уже семь миллионов лет назад. Стоило ли оно того?
Юбилей катастрофической программы «Шаттлов»: зловещее предостережение для Starship?
Чем отличается аккумулятор от накопителя энергии и зачем нам вообще ее хранить
Хватит ли нам лития?
На стройках далеких планет
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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