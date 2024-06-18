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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +592
Посты: 1506

SpaceX представила портативную спутниковую антенну Starlink Mini 

Компания Илона Маска опубликовала официальные изображения компактной спутниковой антенны Starlink Mini, которая станет доступна клиентам через несколько месяцев. Новое устройство не превышает по размерам ноутбук (28,5 х 24,5 сантиметра) и может поместиться в рюкзаке.

Сообщество
# SpaceX
# Starlink
# связь
# технологии
Портативная спутниковая антенна Starlink Mini / © SpaceX
Портативная спутниковая антенна Starlink Mini / © SpaceX

Генеральный директор SpaceX Илон Маск прокомментировал презентацию нового гаджета, написав в социальной сети X: «Этот продукт изменит мир».

Он пообещал, что Starlink Mini будет стоить примерно вдвое дешевле стандартной «тарелки», но при этом обеспечит скорость загрузки 100 мегабайт в секунду, а скорость выгрузки — 11,5 мегабита в секунду. Конечно, это медленнее по сравнению со стандартной спутниковой антенной Starlink V4, но такой скорости достаточно, чтобы, например, смотреть видео в формате 4К.

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