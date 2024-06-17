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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
41 минута назад
Рейтинг: +302
Посты: 394

Новый вид пираний назвали в честь главного злодея из «Властелина колец»

Исследователи описали новый вид так называемых вегетарианских пираний, которые питаются растительной пищей, но имеют пугающие людей зубы. 

Сообщество
# пираньи
# природа
# Рыбы
Myloplus sauron / © Mark H. Sabaj
Myloplus sauron / © Mark H. Sabaj

Новый вид получил название Myloplus sauron — в честь главного антагониста саги «Властелин колец» Джона Толкина: круглое тело рыбы с оранжевыми и черными отметинами напомнило ученым око Саурона — гигантский огненный глаз, с помощью которого Саурон мог видеть любой уголок Средиземья.

Око Саурона  / © New Line Cinema
Око Саурона  / © New Line Cinema

Myloplus sauron встречается только в бассейне реки Шингу, бразильского притока Амазонки, где обитают более 600 видов рыб, 70 из которых не встречаются больше нигде в мире.

Считается, что примерно 42 процента рыб, живущих в реке Амазонке, неизвестны науке.

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Ivan
6 часов назад
Naked science надо переименоваться в "Церковь Пресвятого Маска"

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Сергей Сфыеду
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Историки назвали убийство слабых младенцев в Спарте мифомИсторики назвали убийство слабых младенцев в Спарте мифом

Ivan
6 часов назад
Александр, ага ну вот и второй фанатик написал как по методичке. Ничего содержательного, на чёткий и конкретный вопрос. Александр, зачем

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Shelove517
6 часов назад
Как меня радует, что эта новость идёт сразу после вот этих двух: https://naked-science.ru/community/966182 https://naked-science.ru/community/965689 Прочитав их, первая мысль была: "О,

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