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Новый вид пираний назвали в честь главного злодея из «Властелина колец»

Исследователи описали новый вид так называемых вегетарианских пираний, которые питаются растительной пищей, но имеют пугающие людей зубы.

Myloplus sauron / © Mark H. Sabaj

Новый вид получил название Myloplus sauron — в честь главного антагониста саги «Властелин колец» Джона Толкина: круглое тело рыбы с оранжевыми и черными отметинами напомнило ученым око Саурона — гигантский огненный глаз, с помощью которого Саурон мог видеть любой уголок Средиземья.

Око Саурона / © New Line Cinema

Myloplus sauron встречается только в бассейне реки Шингу, бразильского притока Амазонки, где обитают более 600 видов рыб, 70 из которых не встречаются больше нигде в мире.

Считается, что примерно 42 процента рыб, живущих в реке Амазонке, неизвестны науке.