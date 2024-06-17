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В России создали уникальный дрон, который может поднять вооруженного человека в воздух

Ударно-транспортный БПЛА «Перун» / © Минобороны России

Новый аппарат способен оперативно доставлять тяжелые грузы (массой до 200 килограммов), проводить поисково-спасательные работы, в том числе эвакуацию пострадавших и раненых, а также забрасывать в тыл врага вооруженных бойцов.

© РИА Новости

Во время испытаний БПЛА «Перун» оснастили противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) с управляемой ракетой и произвели выстрелы сначала с земли, а затем и в воздухе.