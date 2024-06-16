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Сотрудничество Китая и Европы в лунных миссиях может подойти к концу, не успев начаться
Европа и Китай могут перестать сотрудничать в лунных миссиях после программы «Чанъэ-6», заявили в Европейском космическом агентстве.
Хотя ESA предоставило оборудование, разработанное Шведским институтом космической физики, для китайской комплексной миссии по возврату образцов грунта с обратной стороны Луны «Чанъэ-6», администратор по международным связям ESA Карл Бергквист недавно сообщил журналистам, что на сегодня «нет никаких решений о продолжении сотрудничества по [будущим китайским лунным миссиям] «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8».
Напомним, КНР планирует как минимум еще два полета на южный полюс Луны: «Чанъэ-7» примерно в 2026 году и «Чанъэ-8» — не ранее 2028-го.
Возможно, космические отношения ESA и Китая стали прохладнее после того, как страны Европы отказались участвовать в создании российско-китайской Международной лунной исследовательской станции (ILRS). Также удар по сотрудничеству был нанесен после заявления ESA о том, что европейские астронавты не будут летать на станцию «Тяньгун».
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Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что гражданам его страны надо отказаться от претензий на ранее населенные ими земли в современной Турции, Азербайджан на государственном уровне действует «исторически проактивно» — противоположным образом. Там есть и «Общество Западного Азербайджана», и даже канал «Западный Азербайджан ТВ». Находятся желающие назвать азербайджанцев преемниками кавказских албанов и даже заявить претензии на земли к западу от Азербайджана, где находится современная Армения. Разбираемся, насколько все это правда и есть ли этому научные обоснования?
В центре далекой галактики OJ 287 находятся две черные дыры, одна из которых в сотню раз больше другой. В 2021 году астрономы подтвердили существование пары по изменению яркости объекта. Теперь же ученым удалось доказать, что источником той необычной вспышки была именно малая черная дыра.
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С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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