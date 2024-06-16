  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Только что
Рейтинг: +883
Посты: 1609

Сотрудничество Китая и Европы в лунных миссиях может подойти к концу, не успев начаться

Европа и Китай могут перестать сотрудничать в лунных миссиях после программы «Чанъэ-6», заявили в Европейском космическом агентстве.

Сообщество
# ESA
# Китай
# космос
# Луна
Китайский спускаемый аппарат миссии «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны / © CNSA / CLEP
Китайский спускаемый аппарат миссии «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны / © CNSA / CLEP

Хотя ESA предоставило оборудование, разработанное Шведским институтом космической физики, для китайской комплексной миссии по возврату образцов грунта с обратной стороны Луны «Чанъэ-6», администратор по международным связям ESA Карл Бергквист недавно сообщил журналистам, что на сегодня «нет никаких решений о продолжении сотрудничества по [будущим китайским лунным миссиям] «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8».

Напомним, КНР планирует как минимум еще два полета на южный полюс Луны: «Чанъэ-7» примерно в 2026 году и «Чанъэ-8» — не ранее 2028-го. 

Возможно, космические отношения ESA и Китая стали прохладнее после того, как страны Европы отказались участвовать в создании российско-китайской Международной лунной исследовательской станции (ILRS). Также удар по сотрудничеству был нанесен после заявления ESA о том, что европейские астронавты не будут летать на станцию «​​Тяньгун». 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Июн
Бесплатно
Страшный зверь радиация
ВДНХ
Москва
Лекция
16 Июн
500
Искусственный интеллект завтра
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Июн
1200
Анатомия рептилий
БИО-ФАКТ
Москва
Лекция
18 Июн
Бесплатно
Как меняется образование с появлением ChatGPT?
Европейский университет
Санкт-Петербург
Лекция
19 Июн
Бесплатно
О кометах и метеорных потоках
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
19 Июн
600
Квазары, загадки быстрого роста
Московский Планетарий
Москва
Лекция
20 Июн
Бесплатно
От онлайн-библиотек до бума нейросетей: роль «бумажных» текстов в цифровую эпоху
Европейский университет
Санкт-Петербург
Лекция
21 Июн
Бесплатно
Аэродинамический эксперимент
ВДНХ
Москва
Лекция
21 Июн
Бесплатно
По белу свету
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 часа назад
Александр Березин

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что гражданам его страны надо отказаться от претензий на ранее населенные ими земли в современной Турции, Азербайджан на государственном уровне действует «исторически проактивно» — противоположным образом. Там есть и «Общество Западного Азербайджана», и даже канал «Западный Азербайджан ТВ». Находятся желающие назвать азербайджанцев преемниками кавказских албанов и даже заявить претензии на земли к западу от Азербайджана, где находится современная Армения. Разбираемся, насколько все это правда и есть ли этому научные обоснования?

С точки зрения науки
# Азербайджан
# Армения
# Иран
# история
# Российская империя
# тюрки
Выбор редакции
Позавчера, 12:22
Алиса Гаджиева

В сельскохозяйственных общинах неолита царил коммунизм

Авторы нового междисциплинарного исследования выяснили, как распределялись ресурсы в сообществе земледельцев и скотоводов одной из альпийских долин семь тысяч лет назад.

Антропология
# анализ стабильных изотопов
# археология
# изотопный анализ
# неолит
# погребение
# сельское хозяйство
# химия
Вчера, 15:01
Юлия Трепалина

Генетический тест на метаболизм алкоголя помог снизить потребление спиртного

Персональные рекомендации на основе результатов генетического анализа, оценивающего индивидуальные особенности метаболизма алкоголя, способны побудить выпивающих молодых людей существенно ограничить вредную привычку. Это показал недавний эксперимент японских исследователей.

Медицина
# алкоголизм
# алкоголь
# генетический анализ
# молодежь
# профилактика
# спиртное
11 июня
Андрей

Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось

Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.

Палеонтология
# брюхоногие
# вымирание видов
# моллюск
# Пермское вымирание
# размер тела
# триас
# Триасовый период
2 часа назад
Александр Березин

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что гражданам его страны надо отказаться от претензий на ранее населенные ими земли в современной Турции, Азербайджан на государственном уровне действует «исторически проактивно» — противоположным образом. Там есть и «Общество Западного Азербайджана», и даже канал «Западный Азербайджан ТВ». Находятся желающие назвать азербайджанцев преемниками кавказских албанов и даже заявить претензии на земли к западу от Азербайджана, где находится современная Армения. Разбираемся, насколько все это правда и есть ли этому научные обоснования?

С точки зрения науки
# Азербайджан
# Армения
# Иран
# история
# Российская империя
# тюрки
Выбор редакции
13 июня
Дарья Г.

Астрономы впервые разглядели малый объект в паре черных дыр в центре далекой галактики

В центре далекой галактики OJ 287 находятся две черные дыры, одна из которых в сотню раз больше другой. В 2021 году астрономы подтвердили существование пары по изменению яркости объекта. Теперь же ученым удалось доказать, что источником той необычной вспышки была именно малая черная дыра.

Астрономия
# активное ядро галактики
# галактика
# сверхмассивная черная дыра
# Черные дыры
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
10 июня
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

    2 часа назад

  2. Муравьи научились общаться феромонами 100 миллионов лет назад

    3 часа назад

  3. Генетический тест на метаболизм алкоголя помог снизить потребление спиртного

    Вчера, 15:01

  4. Новый метод сверхчувствительной жидкостной биопсии позволяет выявить рак на начальных стадиях

    Позавчера, 17:59
Выбор редакции

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

2 часа назад

Последние комментарии

Редакция Naked Science
8 минут назад
Коко, например?

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Коко Шанель
15 минут назад
Не считаю, что в статье, претендующей на научность, уместны фразы, сигнализирующие о каком-то неприязненным со стороны автора отношении к

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Александр Березин
3 часа назад
Arthur, "Берем определенную группу, определяем для нее смертность, а полученное значение экстраполируем на меньшую (в 10 раз!) группу, но с большим

Ученые предупредили об отказе почек после полета к МарсуУченые предупредили об отказе почек после полета к Марсу

Serjo Djachkowski
3 часа назад
Разрушение абсзизовой кты и удалилением ингибиторов задержки развития. Условно семена тополя через 4-6 часов теряют способность к прорастанию а

Правда ли, что семена растений, прошедшие через пищеварительную систему животных, лучше прорастают? Если да, то каков механизм этого?Правда ли, что семена растений, прошедшие через пищеварительную систему животных, лучше прорастают? Если да, то каков механизм этого?

YURTI58
3 часа назад
Николай, а укры?!🤔 Думай когда пишешь.😂

«Вояджер-1» впервые с прошлого года передал данные со всех четырех научных инструментов«Вояджер-1» впервые с прошлого года передал данные со всех четырех научных инструментов

YURTI58
3 часа назад
Mikhail, есть вероятность, хоть и малая, что ВояджерЫ встретятся в Землёй. Потому что Млечный Путь это спиральная галактика и соответственно она

«Вояджер-1» впервые с прошлого года передал данные со всех четырех научных инструментов«Вояджер-1» впервые с прошлого года передал данные со всех четырех научных инструментов

Николай Цыгикало
4 часа назад
Иван, надо увеличивать чувствительность принимающих наземных антенн, и задача будет решена. Другое дело, что это окажется затратно, и не входит в

«Вояджер-1» впервые с прошлого года передал данные со всех четырех научных инструментов«Вояджер-1» впервые с прошлого года передал данные со всех четырех научных инструментов

Arthur Gambler
4 часа назад
Александр, "В США: Национальный институт рака (NCI), который является частью Национальных институтов здоровья (NIH), является ведущим федеральным

Ученые предупредили об отказе почек после полета к МарсуУченые предупредили об отказе почек после полета к Марсу

Иван Колупаев
4 часа назад
Иван, простые электронные компоненты с низкой степенью интеграции и резервирование всех узлов спасают ужасов глубокого космоса. Так что Вояджеры

«Вояджер-1» впервые с прошлого года передал данные со всех четырех научных инструментов«Вояджер-1» впервые с прошлого года передал данные со всех четырех научных инструментов

Arthur Gambler
4 часа назад
Александр, "Нет, не будут. Типичный пример -- тайваньская история. Данные из научной работы, которую мы обсуждаем, появились два десятка лет назад.

Ученые предупредили об отказе почек после полета к МарсуУченые предупредили об отказе почек после полета к Марсу

Arthur Gambler
4 часа назад
Александр, "Извините, я уже запамятовал -- они брали не когортно..." Идем в раздел "Comparison of Health Effects: Exposed vs Non-Exposed". И читаем: "The mean cancer mortality in Taiwan during the

Ученые предупредили об отказе почек после полета к МарсуУченые предупредили об отказе почек после полета к Марсу

Николай Цыгикало
4 часа назад
Саша, да, спасибо, выше уже подсказали, облако Оорта. Гравитация Солнца не сможет затормозить Вояждер не потому, что там она слабая, а из-за его

«Вояджер-1» впервые с прошлого года передал данные со всех четырех научных инструментов«Вояджер-1» впервые с прошлого года передал данные со всех четырех научных инструментов

Николай Цыгикало
5 часов назад
1, китайцы достаточно дальновидны, и вряд ли создают технику только для сегодняшних задач. Это значило бы не заложить потенциал развития своей

Китайская ракета-носитель «Великий поход — 10» завершила первое статическое огневое испытаниеКитайская ракета-носитель «Великий поход — 10» завершила первое статическое огневое испытание

Arthur Gambler
5 часов назад
Марина, какое еще облегчение жизни? Не хватает интеллекта даже в семантику? Слово "услуга" - означает, что за это будут просить деньги. Если услуга не

Ученые предупредили об отказе почек после полета к МарсуУченые предупредили об отказе почек после полета к Марсу

1 2
6 часов назад
Очень хорошая статья, прочитал с удовольствием!

Карибский кризис: как в 2022 году, но без стрельбыКарибский кризис: как в 2022 году, но без стрельбы

1 2
7 часов назад
Высаживать хотят двоих, полетят трое, а капсула у них на семерых, с герметичным объёмом 13м3, это ну очень много даже для троих. По задачам, а какие

Китайская ракета-носитель «Великий поход — 10» завершила первое статическое огневое испытаниеКитайская ракета-носитель «Великий поход — 10» завершила первое статическое огневое испытание

Иван Иванов
7 часов назад
Mikhail, нет трения, нет окисления, и нет магнитного поля земли.... В глубоком космосе жёсткая радиация! Она наверное похлеще будет чем трение и

«Вояджер-1» впервые с прошлого года передал данные со всех четырех научных инструментов«Вояджер-1» впервые с прошлого года передал данные со всех четырех научных инструментов

Zhe Sh
8 часов назад
"прошедший обучение на тысячах документов совета Шайенна" При таком обучении получится очередной серый, заурядный мэр( Лучше бы дал почитать ИИ

В США впервые на пост мэра города баллотируется ИИВ США впервые на пост мэра города баллотируется ИИ

PotatOS gladosovich
9 часов назад
Чё так все разволновались только от одного намёка, что их могут обмануть? Разве такое не случалось ранее? Где ваши доказательства, что это не

«Вояджер-1» впервые с прошлого года передал данные со всех четырех научных инструментов«Вояджер-1» впервые с прошлого года передал данные со всех четырех научных инструментов

Mikhail Khramov
12 часов назад
Им раздали материалы о вреде алкоголя и спросили: "Вы стали меньше пить?" Ответ, особенно в Японии, очевиден. Шутки побоку, но тут столько

Генетический тест на метаболизм алкоголя помог снизить потребление спиртногоГенетический тест на метаболизм алкоголя помог снизить потребление спиртного

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно