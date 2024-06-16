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Сотрудничество Китая и Европы в лунных миссиях может подойти к концу, не успев начаться

Европа и Китай могут перестать сотрудничать в лунных миссиях после программы «Чанъэ-6», заявили в Европейском космическом агентстве.

Китайский спускаемый аппарат миссии «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны / © CNSA / CLEP

Хотя ESA предоставило оборудование, разработанное Шведским институтом космической физики, для китайской комплексной миссии по возврату образцов грунта с обратной стороны Луны «Чанъэ-6», администратор по международным связям ESA Карл Бергквист недавно сообщил журналистам, что на сегодня «нет никаких решений о продолжении сотрудничества по [будущим китайским лунным миссиям] «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8».

Напомним, КНР планирует как минимум еще два полета на южный полюс Луны: «Чанъэ-7» примерно в 2026 году и «Чанъэ-8» — не ранее 2028-го.

Возможно, космические отношения ESA и Китая стали прохладнее после того, как страны Европы отказались участвовать в создании российско-китайской Международной лунной исследовательской станции (ILRS). Также удар по сотрудничеству был нанесен после заявления ESA о том, что европейские астронавты не будут летать на станцию «​​Тяньгун».