Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Одной из главных исторических достопримечательностей Греции предрекли исчезновение через 50 лет

Храмы и святилища античных времен на острове Делос, которые ежегодно посещают тысячи туристов со всего мира, могут в ближайшие полвека оказаться под водой из-за повышения уровня моря, вызванного изменением климата.

Античные руины Делоса / © AFP

«Делос обречен на исчезновение примерно через 50 лет», — считает Вероника Шанковски, руководитель Французской археологической школы в Афинах. Исследователи этого учреждения уже более 150 лет ведут раскопки на острове.

За последние 10 лет уровень моря в некоторых частях Делоса поднялся на 20 метров, а соленая вода уже сегодня разрушает стены древних зданий и сооружений. На античные памятники также оказывает пагубное влияние повышение температуры воздуха.