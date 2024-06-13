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ИИ представил, как будут выглядеть люди через 1000 лет

Журналисты британского издания LADBible использовали генератор изображений Midjourney, чтобы узнать, как, по мнению нейросети, будут выглядеть люди спустя 1000 лет.

Так будут выглядеть люди, по мнению нейросети, через 1000 лет / © UNILAD / Midjourney

Согласно версии нейросети, людей активно будет модифицировать свои тела с помощью различных технологических гаджетов и по сути превратятся в киборгов.

Так будут выглядеть люди, по мнению нейросети, через 1000 лет / © UNILAD / Midjourney

Однако этот процесс коснется лишь часть населения Земли. Другие представители человеческой расы станут напоминать пришельцев с крупными глазами, головой лишенной волос и видоизмененной формой носа. Эти изменения произойдут с людьми из-за глобального климата на Земле.

Так будут выглядеть люди, по мнению нейросети, через 1000 лет / © UNILAD / Midjourney