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NASA отклонило предложение миллиардера отремонтировать телескоп «Хаббл»
Недавно космический телескоп «Хаббл» столкнулся с техническими проблемами, когда один из трех оставшихся активных гироскопов системы наведения вышел из строя, что вынудило специалистов NASA ограничить научные операции. В этот момент СМИ вспомнили о предложении космического туриста и миллиардера Джареда Айзекмана оплатить миссию по техническому обслуживанию научного инструмента.
Однако в NASA отвергли его предложение.
«Изучив коммерческие возможности, мы решили не проводить сейчас сервисное обслуживание телескопа. Наша оценка также выявила потенциальные риски, такие как преждевременная утрата научного инструмента и некоторые технологические проблемы», — заявил директор отдела астрофизики NASA Марк Клэмпин.
«Мы по-прежнему считаем, что существует очень высокая вероятность того, что мы сможем успешно эксплуатировать „Хаббл“, занимаясь новаторскими научными исследованиями, вплоть до 2030-х годов», — добавил Патрик Крауз, руководитель проекта «Хаббл».
Джаред Айзекман уже летал в космос в составе экипажа миссии Inspiration4 на борту корабля Crew Dragon компании SpaceX, а недавно выразил желание профинансировать экспедицию по техническому обслуживанию стареющего телескопа. Причем Айзекман хочет лично отправиться чинить «Хаббл».
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