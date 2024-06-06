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NASA отклонило предложение миллиардера отремонтировать телескоп «Хаббл»

Недавно космический телескоп «Хаббл» столкнулся с техническими проблемами, когда один из трех оставшихся активных гироскопов системы наведения вышел из строя, что вынудило специалистов NASA ограничить научные операции. В этот момент СМИ вспомнили о предложении космического туриста и миллиардера Джареда Айзекмана оплатить миссию по техническому обслуживанию научного инструмента.

Иллюстрация предполагаемого ремонта обсерватории «Хаббл», справа от космического телескопа находится корабль Crew Dragon компании SpaceX / © NASASpaceflight

Однако в NASA отвергли его предложение.

«Изучив коммерческие возможности, мы решили не проводить сейчас сервисное обслуживание телескопа. Наша оценка также выявила потенциальные риски, такие как преждевременная утрата научного инструмента и некоторые технологические проблемы», — заявил директор отдела астрофизики NASA Марк Клэмпин.

«Мы по-прежнему считаем, что существует очень высокая вероятность того, что мы сможем успешно эксплуатировать „Хаббл“, занимаясь новаторскими научными исследованиями, вплоть до 2030-х годов», — добавил Патрик Крауз, руководитель проекта «Хаббл».

Джаред Айзекман уже летал в космос в составе экипажа миссии Inspiration4 на борту корабля Crew Dragon компании SpaceX, а недавно выразил желание профинансировать экспедицию по техническому обслуживанию стареющего телескопа. Причем Айзекман хочет лично отправиться чинить «Хаббл».