Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: крупнейшие армии мира

Портал Visualcapitalist, основываясь на данных рейтинга GlobalFirepower о совокупной военной мощи стран, составил инфографику 10 государств с наибольшим числом военнослужащих по состоянию на май 2024 года.

Крупнейшие армии мира по состоянию на май 2024 года / © Visualcapitalist

По оценке GlobalFirepower, Китай имеет самую большую постоянную армию, насчитывающую более двух миллионов военнослужащих. Учитывая рост расходов на оборону за последние десятилетия, эта страна занимает третье место по количеству танков и второе по числу находящихся на вооружении авианосцев.

Однако, если учитывать резервистов, китайские Вооруженные силы отстают от армий Вьетнама, Индии, Южной Кореи и России.