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Астрофотограф запечатлел область солнечных пятен, ответственную за появление полярных сияний

Группа солнечных пятен AR3697 / © Andrew McCarthy

Эта область, ранее известная как AR3664, в последние недели привлекла внимание как средств массовой информации, так и наблюдателей за небом.

Дело в том, что вспышки на Солнце, вызванные этими пятнами, стали причиной сильнейшей геомагнитной бури и появления полярных сияний на Земле.